新冠疫苗｜消息：社區疫苗接種中心3月1日起運作　承辦商增聘人手

撰文： 鍾妍 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-14 22:01

公務員事務局長聶德權今早(14日)表示，復必泰BioNTech疫苗應會在2月底前抵港，估計在3月初可開展有關接種工作。知情人士向《香港01》表示，疫苗接種中心最快於3月1日開始，正式投入服務，各承辦商正增聘醫護人手應付。

有社區疫苗接種中心承辦商知情人士向香港01表示，最快於3月1日開始投入服務。（資料圖片）

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政府會於全港18區，每區最少會有一間疫苗接種中心，聶德權表示，最終應該有超過20間中心讓市民接種疫苗。按現時資料，仁安醫院將負責營運大埔墟接種中心；而康健國際醫療集團會負責將軍澳接種中心；香港創新醫療學會聯同多個醫療機構，包括曾報名參選立法會醫學界議員的「醫護誠信同行」主席林哲玄醫生，一同營運灣仔伊利沙伯體育館的疫苗接種中心。

社區疫苗接種中心將由多個醫療機構承辦。(資料圖片)

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政府將在全港18區設立最少一間社區接種中心，當中有7間由醫院管理局營運，港大醫學院早前表示有意承辦，據悉衞生署也會經營其中一間。至於餘下的接種中心，政府就邀請私家醫院及私營醫療機構承辦。

據了解，社區疫苗接種中心會每天開放，每日運作時間是朝8晚8，消息指不少承辦的醫療機構，都正增加招聘人手。

其中一間承辦商創新醫療學會，據早前一份提交予立法會的意見書，列出其學會顧問有前食衛局長高永文，亦有其中一間政府採購疫苗公司阿斯利康中國副總裁徐晶。

(香港01製圖)

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