確診食肆｜增5食肆太古城豚王上榜　患者曾到青山灣入境中心

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-14 23:08

本港周日(14日)新增12宗確診個案，當中有10宗為本地個案，兩宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者過去14日曾到訪的食肆及處所名單，新增5間食肆曾有確診患者到訪，包括太古城內的拉麵店豚王、新都城中心德美壽司，以及元朗親子餐廳「唐」。 美麗都大廈再有3人確診，為關連個案，衞生防護中心曾透露，有人從內地到港人士，入境處曾指美麗都有3名患者是持「行街紙」，而資料顯示其中一人報稱曾於2月9日到訪青山灣入境事務中心，《香港01》正向入境事務處查詢。今日另有一名確診患者任職社工，他曾到訪聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓及北角政府合署等。

今日新增5間食肆，當中居於新都城1期1座、任職社工的25歲男子(個案編號:10770)曾到訪屋苑內的德美壽司，亦曾到太古城元宮閣的拉麵店豚王。他亦曾到訪灣仔聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓、北角政府合署、柴灣東貿廣場及觀塘世貿大廈。

另外，確診的港台髮型師(個案編號:10771)曾到港台附近的樂富廣場內Itamama Bistro。他除曾到港台電視大廈外，亦曾到住所馬鞍山錦豐苑錦薇閣。

昨日確診的52歲女子(個案編號:10762)亦在今天的名單上新增報稱曾到元朗唐人新村路1號的親子餐廳「唐」。一名32歲女患者(個案編號:10775)亦曾到荃灣大河道的沙嗲王。

今日再有3名居於美麗都大廈的人士確診，與早前確診的另一名美麗都大廈確診患者有關連，其中一名個案編號10778的35歲女患者則報稱曾於2月9日到青山灣入境事務中心。衞生防護中心曾透露，美麗都相關個案有人是從內地到港人士，入境處亦曾指美麗都有3名患者是持「行街紙」，而資料顯示其中一人報稱曾於2月9日到訪青山灣入境事務中心，《香港01》正向入境事務處查詢。

而源頭不明的32歲女文員則曾葵涌錦華大廈地下，其餘患者則曾到訪荃灣荃新天地、黃大仙嘉喜大廈等。

有確診患者曾到青山灣入境事務中心。（資料圖片）

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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