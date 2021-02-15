新冠疫苗｜接種承辦商聘數百護士　時薪高達300元：都擔心會虧本

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-15 14:50

政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，《香港01》接獲消息指，由私營機構承辦的社區疫苗接種中心最快於3月1日起啟用。 有營運社區接種中心的承辦商透露，現時需要招聘數百名護士、數十名醫生以兼職形式工作，而根據其招聘廣告，註冊護士及藥劑師的時薪高達300元，而醫生時薪更達700元。另外，亦有中介公司正協助醫院管理局及私營醫療機構聘請護士，於接種中心為市民打針，時薪則較低，註冊護士時薪約190元。

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醫生時薪可達700元

「醫護誠信同行」、「香港醫務行政學院」等團體通過「香港創新醫療學會」，承辦位於灣仔區的疫苗接種中心，該中心料於3月底才啟用。該團體正招聘醫護人員，在接種中心協助接種工作，其中登記護士的時薪預計有250元，註冊護士以及藥劑師時薪則為300元，醫生時薪更可達700元。招聘廣告指，醫護人員需輪班工作，但可以選擇自己能參與的月份、時段，毋須全天都參與。

招聘網頁稱，醫護人員具體工作包括向市民解釋疫苗的種類、功效、副作用等，並要取得接種者「知情同意」，並為市民接種疫苗以及填寫或輸入疫苗接種記錄。他們的工作亦要在疫苗接種後觀察，倘發生併發症和副作用需即時診治。另醫護人員亦要稀釋並準備疫苗。招聘網頁又指，是次計劃屬非牟利性質，所有政府的撥款用以支付醫護人員的酬金以及必須的行政支出，如有盈餘將捐作慈善用途。

「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，料需聘請數百名護士、數十名醫生。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

「醫護誠信同行」主席林哲玄表示，該中心將營運6個月，每天分為上午更及下午更，每更需要一至兩名醫生、30多名護士及注射員在場工作，由於現時主要招聘醫護以兼職形式工作，「如果大家都係兼職，每人每星期可能返3節，每日要60幾人，咁夾夾埋埋都要幾百人啊！」他估計亦要聘請數十名醫生，相信會有退休醫護報名，亦有醫護請年假協助，至於藥劑師方面，則主要負責稀釋疫苗。

或蝕本考慮尋求慈善機支持

被問到以高薪招聘醫護，會否招致虧本，林哲玄直認「都有擔心」，正考慮是否需要尋求慈善機構支持。「醫護誠信同行」等團體將會為聘請的醫護人員購買保險，包括勞工保險及專業責任保險，「必須要買，因為唔會無責任，雖然疫苗副作用係未知，但醫護人員有無問市民病歷、解釋畀市民聽，都係佢責任。」

他續指，所有聘請的醫護都會上醫專提供的網上課程，了解疫苗副作用、接種的好處及壞處等資訊；而中心的負責醫生及一、兩名護士亦需上面授工作坊，了解如何處理嚴重過敏反應，課程由醫專及急症科學院提供，料本周開始上堂。

政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，於社區疫苗接種中心為市民接種BioNTech的mRNA疫苗。（資料圖片）

另一方面，「百本醫護」向來有為醫院管理局下的公立醫院、其他私營醫療機構聘請醫護人手，記者發現該公司現時亦正招聘註冊護士和登記護士，協助市民接種疫苗，由3月1日開始，每天除了1小時「飯鐘」，需工作12小時，登記護士的日薪是1930元，註冊護士日薪則是2270元，換言之，註冊護士的時薪約為190元。

記者曾向百本職員查詢，對方指最快開始啟用的疫苗接種中心是沙田區的中心，料於3月1日投入運作，其餘的中心就仍有待確定啟用日期。職員指，獲聘用的護士有機會在醫管局或私營機構的接種中心工作，但必須全天工作。

政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，於社區疫苗接種中心為市民接種BioNTech的mRNA疫苗。（資料圖片）

另外，記者亦發現不同的私營醫療機構、非政府組織正聘請護士協助市民打針，時薪亦介乎220元至250元之間。

政府至少墊底每日6萬元

政府會向承辦商提供每劑疫苗72元的資助，若接種人數過少，亦會有「墊底費」，以每天資助額的三分一計算，例如一間中心每天可接種疫苗為2500劑，資助額為18萬元，每天「墊底費」就是6萬元，但中心當天人手可減至日常的三分一。