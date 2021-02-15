農曆年最後紅假　各行各業為開工趕檢測　油麻地梁顯利大打蛇餅

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-15 14:45

本港新冠肺炎疫情稍為緩和，食肆及表列處所有望最快年初七（18日）放寛營業限制，但員工必須持陰性檢測報告才能開工。 油麻地梁顯利社區檢測中心今早（15日）大排打蛇餅，最高峯時段逾百人排隊。不少表列處所員工批評預約一早爆滿，人龍又長又逼，「無事都變有事」。

油麻地梁顯利社區檢測中心今早（15日）大打蛇餅，最高峯時段逾百人排隊。（孔繁栩攝）

建造業議會及建造商會強烈呼籲所有地盤職員於明日（16日）起，在進入地盤前須持有14日有效的陰性證明，計劃於22日正式實施。

建造業職員何女士表示，由於擔心未來數日會有更多人檢測，故早於年三十當晚上網預約，相信毋須等候太久。何負責管理地盤設施，疫情下已減少更衣室共用人數，不擔心地盤會爆發疫情。

政府要求美容院等表列處所職員「二周一檢」才能復工，有多名美容院職員排隊約45分鐘都未輪候到做檢測，她們指網上預約檢測一早爆滿，不同行業都趕開工前檢測，相信未來數日繼續逼爆。她們批評政府安排失當，認為政府應到美容院派樣本瓶，「排隊咁逼無事都變有事」。

有食肆職員趁空檔檢測，為未來重開晚市作準備，認為每14日一檢雖然麻煩，但為健康着想，及希望盡快恢復生意，仍願意遵守要求檢測。

家住強檢名單尖沙咀華源大廈的陳女士表示，14日收到通知要16日前檢測，但網上預約已經爆滿，十分不便，認為政府應妥善安排。陳稱大廈流傳政府或明日封區，自己已有心理準備，家中有杯麵和糧食，雖然封區揪出患者比率低，但陳指大廈有不少檔房，喉管改動，確有不少風險，「唔封區做好難確保所有人都有檢測」。