新冠肺炎｜梁子超：個案下跌只屬短暫現象　憂有患者未接受檢測

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-16 10:32

新冠肺炎疫情近日放緩，政府擬於年初七（18日）放寬部分社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今早（16日）於電台節目表示，雖然近日確診個案數字下跌，但認為只屬短暫現象，即使近日多個檢測中心爆滿，但參與檢測者多因工作場所要求才做檢測，本身並無病徵。他擔心，檢測中心長期爆滿，反而令新年期間受感染者，未能及時接受檢測，政府重啟部分場所後，令疫情反彈。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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梁子超今早於港台節目《千禧年代》表示，近日新增確診數字下跌，或與農曆新年假期有關，估計低確診數只是短暫現象。他指，由於病毒有潛伏期，即使於新年期間受感染，都仍未確診。他續指，雖然近日檢測站爆滿，但排隊檢測者，主要是配合政府的放寬措施，須要出示陰性證明才可復工，相關人士一般並無病徵，出現個案機會較少，即使政府去年推出普及檢測，效果亦不大。

梁子超認為，雖然近日個案下跌，但認為只是短暫現象。（資料圖片）

對於政府擬於初七（18日）放寬部分措施，重開食肆晚市等。梁子超表示，放寬並非單從防疫考慮，亦顧及經濟民生，認為適度放寬無可避免。不過他擔心，如檢測中心持續爆滿，令新年期間出現的個案未能及時檢測，有可能引致病毒於復工、復課後傳入社區，疫情再次反彈。他又指，幾日假期後，本身反彈幅度不大，

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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梁子超又指，雖然政府規定部分工種，須每14日檢測一次，但病毒有潛伏期，如在擠迫環境工作，一旦有人出現病徵，14日時間都已過長。他認為，只要有病徵就應接受檢測，否則病毒可能於工作場所爆發。