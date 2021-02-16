巴裔消防員封區「同聲同氣」安撫同鄉　難忘廣東道大火︰一視同仁

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-16 00:06

今年1月佐敦首次實施封區檢測，消防處亦有派員協助，包括三名非華裔消防員穆偉健、簡華生、簡澳沙瑪。他們憶述，遇有同鄉不滿阻礙返工、為嬰孩撲奶粉等，透過共同語言一一安撫。他們認為，在團隊中不會因少數族裔出身受限制，反而有語言優勢可以充當溝通橋樑，為隊長翻譯助調查等，「大家都想為社會出返一分力」。 當中穆偉健是三人當中資歷最長，最難忘去年廣東道奪命火，他是第一隊到場滅火及入單位搜救傷者，「喺火場我個心都係一視同仁，無論咩族人都係同樣同一個想法，想盡快救佢哋。」

封區少數族裔居民不習慣食杯麵

現駐守尖沙咀消防局的三名非華裔消防員穆偉健、簡華生、簡澳沙瑪，有份參與全港首次封區檢測行動，在佐敦的日與夜中，向被禁足同鄉解說安排。他們指，居民主要訴求與飲食有關，如文化上不習慣食杯麵等，亦有居民誤會要封鎖很久，有女士擔憂嬰孩食用奶粉將缺但不知翌日解封消息，亦有急上班男士不滿措施急突然等，都是經溝通解決。

華生表示，受限區域內的少數族裔包括巴基斯坦、尼泊爾、印度居民，烏都語是共同語言，直言外貌相近的人，「傾談同聲同氣，說服力都勁啲，所以都幾有效。」

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廣東話流利 困升降機求助人都以為是「本地人」

三人廣東話十分流利，原來除了沙瑪在香港土生土長外，阿穆和華生都是在家鄉渡過童年後才來港入讀非主流學校，在消防處改革遴選考題提供英文試卷後成功投考。華生分享以前透過與本地朋友打波，多看新聞、劇集等鍛鍊中文。

阿穆表示平日溝通絕對無問題，一次凌晨升降機被困事故猶深刻，當他撬開閘門，求救事主一眼留意到頭盔下的輪廓，即驚訝問「點解你啲中文咁好？仲以為係本地人」。阿穆笑言「好開心，「中文被認同，佢都有少少分唔出。」

他們認為作為少數族裔反而有語言優勢，除廣東話外，懂英語及烏都語都可以充當溝通橋樑，為隊長翻譯協助調查。凌晨一場一級火警，華生遇過一名獲救女士不諳中英文，無想過「黃金戰衣」當中會有同族，語言相通頓時安心。

消防隨時候命，如何配合宗教齋戒及祈禱需要，阿穆直言，以工作為先，「因為可能有時要入火場，都要顧吓身邊同事安全，可能萬一我有咩事如缺水，會畀到麻煩。」宗教上亦容許工作緣故在之後日子補回。

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廣東道奪命火 用自己語言安慰傷者

阿穆入職近五年，是三人當中資歷最長。他認為當消防員唯一的苦處是見盡傷亡。最難忘去年廣東道奪命火，他是第一隊升降台抵達，現場已冒煙及火光，即時開喉撲滅，並上樓搜索，目睹多名傷者是同族，「喺火場我個心都係一視同仁，無論咩族人都係同樣同一個想法，想盡快救佢哋。」完成拯救後並協助主管向相關人士了解火警經過。他憶述有兩名獲救傷者落樓時不停向他道謝，「佢哋一開始都比較擔心，見到咁嘅場面都好驚嘅，就用返自己語言安慰佢哋，再慢慢了解返情況。」

阿穆分享，自小學就以消防員為志願，「做到消防，無時無刻唔知會發生咩事，好有挑戰。」但畢業後四年始投考，「我唔想咁快就入（消防），因為我嗰陣時記得，做咗消防員就一世。」故決定在25歲前嘗試不同工作，曾任銷售員等，並到瑞士當交流生一年體驗，「畀自己一個夢想去追求。」

現時消防處共有7名非華裔屬員，佔整體人數約0.07%。華生表示希望鼓勵更多少數族裔投考消防，故會到社區、學校出席講座向同鄉分享資訊。

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼