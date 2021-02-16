工會調查揭七成調酒師放無薪假　人手嚴重流失　憂影響龍頭地位

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-16 13:50

本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府早前宣布年初七（18日）起或放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。然而，酒吧仍未能復業。 香港調酒師工會調查發現，76.5%受訪者表示每周須放3、4天無薪假，薪金水平為9,000元至14,000萬元的調酒師，則由15%急升至27%，反映業界收入不斷下降。 工會亦指，香港調酒師在亞洲區佔龍頭地位，擔心調酒師轉行後不再重返業界，日後將青黃不接。

香港調酒師工會指，酒吧業界已被停業共188天，第四波疫情更持續83天，對其生計帶來影響。（歐陽德浩攝）

76.5%調酒師表示每周須放無薪假

香港調酒師工會指，自疫情爆發後，酒吧業界已被停業共188天，第四波疫情更持續83天，對其生計帶來影響。因此工會於2月10日至15日，向57名會員進行問卷調查。調查發現，佔76.5%表示每周須放無薪假，當中以4日佔27.8%最多，而被減少上班時數亦佔40.4%。

工會亦指，調酒師普遍的月薪達15,000萬元或以上，但調查發現，由去年10月至今年1月，月薪14,000至18,000萬元的會員由18%減至11%，9,000元至14,000元則由15%急升至27%，而無收入的會員則由1%升至5%，數據反映調酒師的收入不斷下降。

陳小萍表示，她任職的酒吧位於中環區，但去年10月已捱不住租金而結業。（歐陽德浩攝）

工會：受訪會員急跌一半 反映業界人手流失

此外，香港調酒師工會主席侯翠珊亦透露，去年進行同類型的調查時，仍有111名會員接受調查，側面反映出已有一半會員已轉行，或不再以調酒師作為工作重心。

侯指，酒吧業界其實於去年曾向政府提出，以記錄顧客資料作為放寬條件之一，但當時的方案不被政府同意，質疑「係咪因為安心出行依家先嚟做？同業界提嘅方案有咩唔同先？」

侯翠珊(中)指，香港調酒師於國際享譽，獲獎無數，為亞洲區的龍頭地位。（歐陽德浩攝）

香港調酒師為亞洲龍頭

侯續指，香港調酒師於國際享譽獲獎無數，在亞洲區內佔龍頭地位，擔心調酒師轉行後不再重返業界，同時業界寒冬無新血入行，擔心疫情完結後業界將青黃不接。

侯亦指，酒吧停業多日後，全港約1,200間酒吧的僱主已無意經營，只希望政府付費收回酒牌，並減少交租的壓力。香港調酒師工會秘書陳小萍表示，她任職的酒吧位於中環區，但去年10月已捱不住租金而結業，10多名同事亦一同失業。

陳表示，雖然調酒師於飲食界只佔少數，但亦應該獲得關注，「唔通我哋屋企人唔使開飯？」她亦斥責食環署不酌情處理酒吧賣年花的苦況，「叫人哋閂舖？就係冇得做先要賣花！」

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