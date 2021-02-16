安心出行｜食肆初七起擬強制掃碼或登記　市民對裝APP態度兩極

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-16 17:30

食肆擬准許食肆恢復晚市堂食，惟若指定場所希望於年初七（18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，其中包括要求客人在出入時掃瞄「安心出行」紀錄行蹤或登記，但當局至今尚未公布進一步細節。 有市民表示，因對政府缺乏信任，即使政府強制餐廳使用「安心出行」，自己也不會下載該應用程式，寧願減少外出或叫外賣。另有市民對出外用餐時，要紀錄行蹤感到麻煩，但若政府硬性要求，自己也會學習使用。 有餐廳負責人則表示，要求客人使用「安心出行」或登記，帶來麻煩在所難免，但為重開晚市，食肆只能盡量配合政府政策。

「安心出行」應用程式推出已有一段時間，現時食肆門外亦需貼出二維碼供市民掃碼。記者今日（16日）中午的午飯時間，於食肆林立的深水埗福榮街一帶視察，街上多間食肆均有在門口當眼處，張貼「安心出行」二維碼。惟記者觀察近1小時，未見有發現任何食客掃描二維碼。

黎先生：拒下載「安心出行」 我信唔過呢個政府

市民黎先生表明，自己不會下載「安心出行」應用程式，「我唔想私隱比人哋，唔覺佢安全，信唔過呢個政府。」他認為，若政府強制餐廳使用「安心出行」，自己會寧願減少外出堂食或索性叫外賣，亦質疑當局強制使用「安心出行」，對抗疫成效不大，「叫佢封關又唔封，亡羊補牢都做唔到，禁堂食都禁咗咁耐，宜家又唔係每個人都會堂食，傳播鏈已經存在，封區都冇用。」

吳小姐指出，「安心出行」在同輩中並不流行，自己從未見過有朋友使用。（黃寶瑩攝）

吳小姐︰應用程式攞我太多資料

吳小姐同樣表示，自己不會下載「安心出行」，認為該應用程式存在一定安全隱憂，「攞我太多資料」。她說，即使政府強制食客使用，自己寧願減少外出或在食店填表登記，也不會下載及使用程式。她亦指出，「安心出行」在同輩中並不流行，自己從未見過有朋友使用。

余先生稱：「識用就寧願嘟（安心出行），填表真假都冇人知，我相信好多人都會咁。」 （黃寶瑩攝）

余先生：普通人冇嘢俾你check

余先生則表示，自己雖有聽說過「安心出行」，但並不太懂得使用這些應用程式，故目前不會使用。但若政府有硬性要求，在填表與使用應用程式之間，他會傾向使用「安心出行」，認為學會使用程式後，會更方便快捷。

余先生稱，「識用就寧願嘟（安心出行），填表真假都冇人知，我相信好多人都會咁。」他又表示，自己不擔心私隱問題，認為自己只是一個普通人，「冇嘢俾你check」。惟他覺得，強制掃碼對抗疫成效不大，「行出嚟撞個有事嘅都會中招，嘟完都冇用。」

鄧先生指晚市堂食是餐廳的「生意命脈」，若政府要強制餐廳使用「安心出行」，鄧先生亦願意配合。 （黃寶瑩攝）

餐廳負責人：禁晚市生意少一半 願配合用「安心出行」

一間茶餐廳負責人鄧先生表示，安心出行程式對顧客而言「一定係麻煩」，「後生冇所謂，上咗年紀就麻煩」，但現時食肆亦只能「見步行步」。鄧先生又指，晚市堂食是餐廳的生意「命脈」，自政府禁晚市堂食以來，生意比正常時期少一半，「無堂食講乜都假」。若政府要強制餐廳使用「安心出行」，鄧先生稱，食肆亦願意配合。



另一間車仔麵店負責人賴先生，則對政府附帶條件放寬晚市禁堂食令的安排感無奈，「會麻煩到客，都侷住冇辦法，食餐飯都要搞到咁多程序。好多食肆都想開晚市，但唔一定要做強制呢一步。」

賴先生指，餐廳寫字樓已開始準備代替「安心出行」掃碼的登記表格，會盡自己責任保護客人資料。若政府強制餐廳顧客使用「安心出行」，他們也會盡量提醒客人，但亦坦言「嘟唔嘟，唔係我控制到」。