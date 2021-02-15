安心出行｜健身及美容院業表明顧客拒任何方法登記　將拒諸門外

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-15 17:11

新冠肺炎疫情放緩，政府擬本周四初七（18日）放寬若干社交措施，健身中心、美容院及戲院等有望重開。政府早前表明，如相關處所重開，職員須每14日檢測一次，入場人士須使用「安心出行」或登記資料記錄行蹤。

有美容院及健身中心均表示，已準備好表格讓不欲使用「安心出行」的顧客登記，需真寫姓名、電話及出入時間。有美容院更表明，如顧客不願用「安心出行」，又不登記資料，「寧願唔做佢生意，唔好一粒老鼠屎影響成個飯碗。」

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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美容健體總會：員工未做檢測不可上班

禁晚市堂食等防疫措施有望在初七起放寬，政府要求相關處所員工需在重開前後七日內接受第一次檢測，之後每14日要再檢測；另外強制業務處所要在場者使用「安心出行」，否則要登記客戶資料。

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳指，由於業界擔憂再有下一波爆發須停業，故「一定會配合政府要求」。現時不少中、小型美容院已安排員工檢測，如員工未完成檢測，亦不可上班。近日檢測中心大排長龍，她指員工反映排長龍亦都值得，「有得返工點都要排」。

對於美容院防疫措施方面，許稱員工穿着防護衣、為客人量體溫等一早已準備好，而「安心出行」二維碼去年亦已張貼在門外；對於寧願登記資料的客人，業界亦已準備表格。如遇客人不願用「安心出行」或登記資料，業界共識是「寧願唔做佢生意」。

檢測中心滿額 員工檢測難

健身中心「Vegan Fitness」營運經理唐先生則指，現時公司並非全部員工已完成檢測，因檢測中心太多人預約，故「唔係即約可以即做」。因此該公司安排員工到診所取樣本樽作檢測，減少排隊時間。新增的防疫要求方面，唐坦言員工須「14日一檢」已對營運有困擾，如再加密時間間距恐令分配人手困難大增，惟他無奈稱「政府規矩定咗都要跟」。

使用「安心出行」方面，他估計大部份客人寧願登記資料，故已準備好表格填寫姓名、出入時間等。他又料客人不願用「安心出行」或登記資料的情況機會很低，如客人堅持亦「未必畀入，免得誤墮法網」。另外因公司亦有顧客的個人資料，故不擔心有客人會填寫虛假資料。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼