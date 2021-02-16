安心出行｜食肆不欲食客嘟程式不登記姓名　需作兩項犠牲

撰文： 麥凱茵 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-16 21:04

食肆晚市禁堂食本周四年初七（18日）取消，政府宣布，食肆周四晚起可以恢復堂食至晚上10時，並擴至最多4人一枱，條件是必須安排員工每14日進行病毒檢測及食客進入時必須掃描安心出行程式或登記，違規食肆最重可被罰停業14日。

食物及衞生局局長陳肇始表示，若食肆不欲遵照新規定，現階段只能維持現有安排，即最多2人一枱及晚市不能設堂食。

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食肆違規最高可被勒令停業14日

陳肇始今日公布，本周四起食肆可增至最多4人一枱，晚市可恢復堂食，最遲至晚上10時；但需如他處所重開安排一樣，員工每14日做病毒檢測，由2月11日起，每14天要進行一次檢測；並需確保客人使用安心出行或登記個人資料，並保留紀錄31天。

陳肇始強調，負責人如違法最高可罰5萬，監禁6個月。她又表示，針對食肆的違規情況，當局亦可根據不同風險因素，決定處罰相關食肆為期３日、７日或14日的停業令，或要求縮短提供堂食時間去返下午5時59分，以及不能安排多於兩人一枱的安排。

2月16日，食物及衞生局局長陳肇始公布2月18日的限聚令放寬措施。（李澤彤攝）

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陳肇始：係業界要求政府做

記者追問處罰的準則為何時，陳肇始未有正面回應，僅稱稍後會有新聞稿交待，重申是「係業界要求政府做，業界要求政府更精準處理呢方面要求。」她指，若有食肆選擇不重開晚市，便只須依照舊規定，即2人一桌及須在下午5時59分後不提供堂食服務等。

至於為何浴室、派對房間、夜店，夜總會、卡拉ok、麻雀天九場所，以及泳池未能重開？陳肇始則再次強調「風險為本」，要逐步、有序放寬，希望疫情會繼續向好，相關處所便有望下一階段重開。

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