安心出行｜食肆拒設登記制　須貼告示晚市無堂食及日市限2人一枱

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-17 05:09

政府昨日（16日）宣布周四年初七（18日）起，食肆可有條件恢復晚市設堂食至晚上10時，並可擴至最多4人一枱，惟須安排員工每14日進行病毒檢測及食客進入時須掃描「安心出行」或登記姓名電話。 政府今日凌晨公布詳細公告，不欲遵照新規定的食肆，傍晚6時後禁止晚市設堂食，並須在入口張貼告示，表明堂食時間只至下午5時59分，並且日市維持最多2人一枱。當局又會加強監管晚市有堂食的食肆，一旦無遵從防疫要求，會被打回「原形」，即晚市禁堂食及回復2人一枱，日數分3、7及14日三級制，如無為食客量度體溫，將罰三日。

+ 6 + 6 + 6

限聚令暫維持2人 食肆准4人一枱

食物及衞生局公布延長務務及處所規例（第599F章）、限聚令（599G章）及口罩令（第599I章），由本周四（18日）至3月3日，為期14天，但同時會逐步有序放寬社交距離措施。雖然仍然禁止在公眾地方進行2人以上的羣組聚集，但不防礙在餐飲業務處所及表列處所可以4人聚集的新安排。發言人稱如疫情沒有出現重大變化，政府將於短時間內尋求行政會議批准，把限聚令也由2人放寬至4人。

違規懲罰三級制

一般而言，在未有採取與接觸者追蹤及員工檢測的措施時，類別A食肆將被歸類為類別B，為期14天；在未有採取與人數限制及保持距離的措施（例如每一餐桌/設施/小組可容納的人數上限；設施之間須保持至少有 1.5 米距離或有效分隔等規定及要求）時，則為期 7 天；在未有採取其他措施（例如就佩戴口罩、量度體溫、消毒清潔、提供消毒潔手液等規定及要求）時，則為期 3 天。

此外，聲明又提及，所有食肆均須在入口或當眼的位置展示載有「安心出行」場所二維碼的海報，而海報圖像的尺寸不得小於210 x 297mm（A4尺寸）。

相關措施將由二○二一年二月十八日零時零分起生效，為期14天，直至三月三日。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼