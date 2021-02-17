強制檢測大廈｜增4樓宇　彩頤居A、B座上榜　和明苑和暢閣列強檢

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-17 01:57

本港疫情緩和，周二（16日）新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭。政府刊憲，將四幢大廈列入強制檢測，包括黃大仙鳳鑽苑、牛頭角彩頤居A及B座、九龍柯士甸大廈及將軍澳和明苑和暢閣。任何人由本月3日至16日，曾在以上地點逗留超過2小時，最遲於周四（18日）接受檢測。

政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員 ，在2月3日至2 月16日期間，曾身處以該四個屋苑之一，需要在2月18日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。

受檢人士若在2月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府今日（17日）會在牛頭角彩頤居、鑽石山鳳德社區中心及將軍澳和明苑為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館、荃灣沙咀道遊樂場、黃大仙睦鄰街遊樂場及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站，會分別延長服務日期至17日、21日（星期日）26日（星期五）及28日（星期日）。

當局提醒受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往流動採樣站及社區檢測中心。受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知，並在執法人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊供其查核。

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