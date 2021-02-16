強制檢測｜地盤今起須出示陰性證明　啟德有地盤逾500工人排長龍

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-16 11:50

本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫。建造業界由今日（16日）起試行計劃，地盤工人、職員需持檢測陰性證明，方可進入工地，至本月22日全面實施。 地盤林立的啟德一帶，今日有地盤外大排長龍，逾500名地盤工人及職員等候出示陰性檢測結果進入地盤工作，期間有人一度鼓躁。有排隊職員特意提早半小時上班，並認為現時進入地盤前要出示陰性檢測結果會較安心。亦有工人坦言，地盤人多故擔心受感染，惟直言「擔心都無辦法，政府又唔封關」。

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建造業議會及香港建造商會日前「強烈呼籲」業界全面採取強制檢測措施，要求所有在工地上班的人員必須持有於過去14天內進行的有效陰性檢測結果，才能進入工地上班，並於今日開始試行。

今早約8時，啟德一帶不少地盤已開工，而南豐集團一個地盤更有逾500人排隊，等候核對檢測結果，排隊人士之間距離亦極近，亦有人拉低口罩吸煙。該地盤外約有3至4名保安員為排隊工人檢查陰性證明，並於名單上為工人標示已完成檢測。

於地盤前排隊的道先生認為雖大排長龍，但由於排隊亦是開工時間，故不感麻煩：「反而做少咗嘢，都係咁嘅時間收工」。他又指，工作時一定會戴口罩，然而見到地盤中有不少人沒有戴好口罩，惟有「行遠啲，無辦法啦，無得逼人戴口罩」。他又坦言因地盤人多，傳染風險較多，但「擔心都無辦法，政府又唔封關」。

另一名排隊的李先生因擔心排隊影響上班時間，故特意提早半小時上班。對於14日要再檢測一次，他認為十分麻煩；加上檢測中心人多，「如果真係有人係陽性，其實都幾危險，我哋要成日出入檢測中心」。他又指，現時進入地盤前要出示陰性檢測結果會較安心，「政府未做呢啲嘢之前就擔心啲」。而他工作時會戴好口罩，亦定時使用酒精搓手液。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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要搵食㗎嘛，都係要照做

另一個地盤的工人陳先生就指，雖然定時檢測較不便，但「要搵食㗎嘛，都係要照做」。他表示，農曆新年前已通知今日開始持陰性檢測結果才能進入地盤，惟其工作地盤今日未開工，並安排可在地盤檢測，他認為做法較方便：「出邊排隊排咁耐，番嚟做唔使排」。他指完成檢測後會更安心，不怕影響其他工友。

工人張先生則於年初二（13日）已赴檢測中心採樣，他認為「始終要番工，規定咗都要做」，為了工作亦要配合政府措施。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼