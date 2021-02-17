曾祈殷：確診數字滯後　難斷定疫情回落　須留意2月底前反彈

撰文：黃偉倫
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新冠肺炎疫情近日放緩，政府決定明日（18日）放寬若干防疫措施，部分場所可重開，食肆晚市亦可恢復。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於電台節目表示，現時只有兩天的新增個案達單位數，難以斷定疫情是否回落；而且農曆新年假期剛過去，確診數字會有滯後，2月底前要留意會否出現反彈。他表示，仍須繼續推行病毒篩檢及特定大廈強檢等措施。
昨日的初步確診個案有約20宗，對於疫情一旦反彈，是否須要重新收緊措施，曾祈殷表示，沒有特定的收緊標準，單日數字難以判斷，但假如出現不尋常上升，而且情況持續，政府就須相應地收放措施。
▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼
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曾祈殷今早於港台節目《千禧年代》表示，市民已有多月未能享有較正常的生活，認為放寬防疫措施是平衡了防疫、經濟、就業情況等，相信政府會就疫情作相應修改，不過市民仍要提高警剔。他表示，農曆新年期間，市民外出拜年、聚會，假期剛剛過去，數字可能會有滯後，須留意2月底前，會否出現反彈。
▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼
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對於現時放寬是否合適，曾祈殷表示，相信會出現報仇式消費，不過相對過往放寬，現時政府要求部分行業、群組定時檢測，市民到訪亦要留下資料，一旦出現個案，會較方便追蹤關連人士。他表示，難以確保百分百安全，但現時可更有效地做後續的追蹤工作。