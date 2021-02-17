曾祈殷：確診數字滯後　難斷定疫情回落　須留意2月底前反彈

新冠肺炎疫情近日放緩，政府決定明日（18日）放寬若干防疫措施，部分場所可重開，食肆晚市亦可恢復。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於電台節目表示，現時只有兩天的新增個案達單位數，難以斷定疫情是否回落；而且農曆新年假期剛過去，確診數字會有滯後，2月底前要留意會否出現反彈。他表示，仍須繼續推行病毒篩檢及特定大廈強檢等措施。

昨日的初步確診個案有約20宗，對於疫情一旦反彈，是否須要重新收緊措施，曾祈殷表示，沒有特定的收緊標準，單日數字難以判斷，但假如出現不尋常上升，而且情況持續，政府就須相應地收放措施。