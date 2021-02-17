安心出行｜光榮冰室稱無權核對顧客填寫資料　私隱署：應確保準確

社會新聞
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食物及衞生局局長陳肇始周二（16日）宣布，將於年初七（18日）放寬社交距離措施，准食肆晚市恢復堂食，限時至晚上10時，容許最多4人一枱。但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料，員工須每14天進行一次病毒檢測，未有採取以上新增措施的食肆則須縮短堂食時間至6時前。

有黃店食肆表示，並無任何權力要求顧客核對資料，只能盡力做好，希望顧客填寫資料。私隱專員公署表示，食肆和處所負責人應採取所有切實可行的步驟，確保個人資料準確，以及保障資料不受未獲准許或意外的查閲。

政府公布，2月18日食肆放寬晚市堂食至10時及可以4人一枱，但顧客須掃描「安心出行」App或登記個人資料。（黃寶瑩攝）

光榮冰室：不是每人都有一部智能手提電話

食物及衞生局局長陳肇始宣布食肆可重設晚市堂食，但顧客進入前須利用手機掃描「安心出行」或者登記的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，食肆須保留記錄31天。

有黃店食肆「光榮冰室」在社交網站Facebook表示，樂見解封晚市堂食，對於要掃瞄「安心出行」，「就個人而言，本人傾向以登記資料作為取替方式，始終不是每人都有一部智能手提電話」，該店指並無任何權力要求顧客核對資料，只能盡力做好。

陳肇始早前表示，若顧客留下虛假資料，承認當局難以核實，呼籲市民合作。

私隱專員公署：保障資料不受未獲准許查閲

私隱專員公署回覆查詢指，食肆和處所負責人應以合法和公平的方式收集資料顧客的個人資料。有關措施是為了更有效地協助衞生防護中心進行流行病學調查，以及在疫情下進一步保障員工和顧客的健康和安全目的而言，私隱公署認為收集的資料屬足夠，但不超乎適度。

私隱公署表示，食肆和處所負責人應採取所有切實可行的步驟，確保個人資料準確，以及保障資料不受未獲准許或意外的查閲、處理、刪除、喪失或使用。

▼2月18日年初七起　晚市堂食須使用安心出行▼

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除確保顧客使用「安心出行」或登記，政府宣布，食肆亦須安排員工自年本月11日起每14天進行一次新型冠狀病毒聚合酶連鎖反應核酸檢測（PCR），並保留記錄31天。如未有遵守以上措施時，食肆須縮短堂食時間至每天下午5時59分為止，不多於2人一枱，為期3、7或14天。

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