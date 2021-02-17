科興疫苗｜僅50.66%有效率　劉澤星解畫：每3人可保護2個人

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-17 11:25

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日（16日）表示，科興疫苗的效益比風險為高，推薦政府使用。不過，科興疫苗整體有效率僅50.66%，坊間質疑科其成效，委員會召集人劉澤星今早（17日）於電台節目嘗試解畫，稱50.66%的有效率並不等於700萬人接種後，僅350萬人獲保護。他舉例指，一組人接種疫苗，另一組背景相若的人接種安慰劑，假如最終兩組合共3個人受感染，當中只有1人為接種疫苗，即代表疫苗在每3人當中，可保護到2個人。被追問到為何上述情況下，有效率為50.66%，劉只是再覆述例子。 至於長者是否合適接種科興疫苗，劉澤星表示，疫苗適合於哪個群組，由另一個科學委員會審視，但根據現有數據，認為長者可接種科興疫苗，內地有千萬人已接種，相信當中不少為長者，但未見有明顯副作用。

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劉澤星今早於港台節目《千禧年代》表示，年初二（13日）起陸續收到科興提交的數據，昨日與委員會商討2小時後，一致認同科興疫苗的效益高於風險，推薦政府使用。

坊間質疑科興疫苗的整體有效率低，僅50.66%，劉澤星表示，並不等於全港700萬人萬種後，僅350萬人獲保護。他舉例指，在實驗上會有兩組人作對照，一組接種疫苗，另一組接種安慰劑，兩組人的背景，如年齡、性別等相若。他續稱，假如最後兩組人中，合共3人受感染，當中2人為注射安慰劑，另1人為疫苗，即有效率為50.66%。

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被追問到為何上述情況的有效率是50.66%時，劉澤星再覆述例子，「我哋兩邊對照啦，如果一邊係有2個人中咗病毒，係打安慰劑，而打疫苗個邊係得1個中病毒嘅，咁即係話每3個人入面，有1個疫苗嘅人會中病毒，打安慰劑會有2個會中病毒，即大約三分二嘅人受保護到」。

疫苗專家顧問一致推薦科興疫苗在港緊急使用。圖為委員會召集人劉澤星教授（李澤彤攝）

社會關注科興疫苗是否適合長者接種，劉澤星表示，在第一、二期的研究中，有300多位長者數據；第三期研究中，在1萬多人內則有600多位為長者，當中一半注射安慰劑，數據顯示有及格安全。被追問到，長者的比率是否太少，他解釋，雖然參考人數愈多愈好，但研究時較少應用於風險高、年紀大的人士。他又指，內地已有過千萬人接種科興疫苗，未見嚴重不良反應，認為適合長者接種。

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坊間對科興疫苗的另一質疑是，其第三期研究仍未在學術期刊上刊登，劉澤星承認，如相關數據在期刊上登出更好，但現時有12位專家評核，較刊登期刊時的5位更多，認為委員會並無降低評核標準。他又指現時已5個國家使用科興疫苗，而且病毒會變種，須趁變種前接種，否則未必有助疫情，「盡快有得接種是考慮之一」。