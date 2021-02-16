科興疫苗｜一文看清保護率、副作用及適合接種對象　專家允港使用

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-16 22:00

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會今日（16日）召開記者會。委員會召集人劉澤星表示，委員會認為科興疫苗的效益比可能風險高，將推薦予食物及衛生局供緊急使用。報告顯示，疫苗的整體保護率為50.66%（防發病比率），而兩針相隔28日接種的保護率增至62.3%。參與測試人士主要為18至60歲，數據並不包括長者接種的有效率。 在約1200萬名已接種科興疫苗的人當中，有六成人接種後針口位疼痛；一半人頭痛；一成半人肚瀉。至於科興疫苗何時到港，劉澤星稱不知道。

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劉澤星表示，科興在年初二（13日）至年初四（15日）補交了第三期臨床測試報告數據，測試共有9,500名參與者，主要為18至60歲人士。疫苗整體減低有症狀感染的保護率（即防發病）為50.66%，而兩針相隔28日接種的保護率增至62.3%。因此，委員會12名成員一致認為科興疫苗的效益比風險高，並建議兩針的接種時間相隔28日。

第一代疫苗助防發病 值得打

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌指出，第一代疫苗不一定是最理想，不是百分百防感染，但有效減低有徵狀感染，而且不會有嚴重副作用，「都係值得打疫苗。」

至於什麼人適合接種科興疫苗，劉澤星表示第三期疫苗臨床研究，不會一開始便邀長者參與，而是18至60歲人士。科興疫苗適合哪些年齡人士接種，會由衞生署的科學委員會詳細探討，本地要有機制去審核疫苗在60歲以上人士的安全性。他又補充，科興疫苗在第一、二期臨床研究顯示，對60歲以上人士是安全。

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15%人肚瀉 1.4% 人出紅疹

科興的常見副作用方面，許樹昌表示，目前有1189萬人已接種科興疫苗，當中約六成人會出現打針位疼痛；一半人會頭痛，但症狀於打針一至兩日後會消失。其他副作用方面，19% 人出現肌肉痠軟；15% 人肚瀉；13%人作悶；2.8% 人作嘔；1.4% 人出紅疹。至於嚴重併發症，有44人出現面癱，兩人出現吉巴氏症，許稱數字遠低於背景發病率。

劉澤星又說，委員會將在一周內撰寫報告，向政府推薦緊急使用科興疫苗，屆時公眾將能閱覽有關簡單數據。至於科興疫苗何時會到港，劉稱自己「無內幕消息」，不知道科興疫苗會否比德國BioNTech疫苗更早抵港。

這次委員會比世衞更早批准緊急使用科興疫苗。劉澤星強調，科興疫苗通過世衞批准緊急使用疫苗的最低門檻，即50%保護率。世衞列出25條有關疫苗有效性及安全性的問題，科興的報告不能全部解答，譬如曾確診人士的接種效果，「相信好多疫苗都無相關數據。」若後來世衞發現疫苗有問題，委員會可隨時回顧有關數據，並覆核推薦的決定。

連同科興疫苗，本港專家已推薦德國BioNTech/復星(又叫復必泰)，共兩款新冠疫苗在港緊急使用。而第3款已訂購疫苗-英國阿斯利康/牛津疫苗尚未向本港政府提交緊急使用申請。

▼科興、BioNTech復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼