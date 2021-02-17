荃灣沙咀道流動檢測站逼爆　輪候市民暴曬兩個鐘感無奈

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-17 12:13

本港新型肺炎疫情在牛年農新年期間有緩和趨勢，政府宣布年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，而條件之一是場所員工要每兩周檢測一次，導致近日多個檢測中心都大排長龍逼爆。 沙咀道流動採樣中心早上現人龍，上百人在場地內「打蛇餅」等待檢測，不少人因昨日未能成功測驗，故今日提早一兩個鐘前來排隊。有餐飲業工友指，在陽光下排隊不適，且排隊時間太長，「都要等，要搵食，唔係就無得搵食啦。」

2月17日年初六，荃灣沙咀道流動檢測站大排長龍

位於荃灣的沙咀道遊樂場流動採樣站，今日再度大排長龍。上午9時許，排隊的人已經繞球場一圈，預計由龍尾至檢測需要排一小時以上。比起社區檢測中心，流動採樣站屬「無瓦遮頭」，有人戴上帽子避光，也有人撐開雨傘遮陽。

黃小姐指網上預約已經要去到21號，若今日不做，趕不及明日開工。（岑卓熹攝）

在餐飲業工作的黃小姐說，她今早8時許已經前來排隊，但已經是「龍尾」，自己是因應政府要求前來做檢測，指網上預約已經要去到21號，若今日不做趕不及明日開工。她說疫情以來，大多數時候都開工不足，且現在已經有逾半月沒有工開。她說在大太陽底下排隊「實唔舒服」，且今後每兩周就要排一次感到麻煩，「政府應該為飲食業獨立設檢測中心，我哋唔使同公眾混在一起排隊。」

王先生等待超過40分鐘，只排到隊伍中間，他說如果可以將檢測站設置在體育館等場地會更好。（岑卓熹攝）

王先生做工程，公司要求有陰性結果才可以返工，於是前來做檢測。他說昨日已經想來做檢測，不過見到人太多便放棄，改為今早前來，等待超過40分鐘才到隊伍中間，他說政府要求，公司只能配合，不過認為如果能將流動採樣站設立在體育館等位置會更好。

李小姐昨日遭截龍，今早7時就已經前來排隊，及至9時許，仍未做到檢測。（岑卓熹攝）

在美容院工作的李小姐表示昨日晚上7時前來排隊做檢測，惟因截龍作罷，今天早上7時已經前來排隊。她說從疫情開始，美容院已經很長時間沒有開工，做測試可以返工都算是一件好事，不過她擔憂之後檢測政府不再承擔費用，「畀得起咪做，畀唔起（美容院）就唔做了。」

建造業的董先生說工友許多不懂得如何在網上預約，認為可以直接排隊的流動檢測站很好。（（岑卓熹攝）

亦有從事建造業的董先生和工友一起排隊做檢測，他說工友大多不懂得如何在網上預約，有流動監測站直接排隊，對他們來說很方便。他說政府要求建造業從業員有核酸陰性結果才可以返工是合理，這樣大家都放心，「呢度好多都是我哋建造業嘅，無結果就無得開工。」

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