強制檢測｜港府突查華源大廈美麗都大廈　約120人未強檢共罰60萬

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-17 12:35

第四波疫情持續，多幢大廈被納入強制檢測公告。政府今日（17日）突擊到尖沙咀華源大廈和美麗都大廈採取執法行動，要求居民出示公告期限內，曾接受檢測的結果電話短訊，或相關證明。行動於兩幢大廈共抽查約710位居民，當中多達約120人被發現違反強制檢測公告，未強檢比例達17%，各人被定額罰款5,000元，合共被罰60萬元。

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在華源大廈的行動中，政府共檢查了約290名居民的檢測報告，其中約60名人士違反強制檢測公告，佔總數約21%；而在美麗都大廈的行動中，政府共檢查了約420名居民的檢測報告，其中超過60名人士違反強制檢測公告，佔總數約14%。港府已向涉事人士定額罰款5,000元，及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人又指，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的，是為盡快堵截新冠病毒在社區散播，應受檢者應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前，留在其居住地點並避免外出。