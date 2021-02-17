海關檢83件疑不安全便攜式紫外線殺菌器　籲市民小心傷眼及皮膚

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-17 12:01

本港疫情持續，不少市民都會購買便攜紫外線殺菌消毒器傍身。海關今日（17日）公布，早前在市面檢獲3款共83件，懷疑不安全的便攜式紫外線殺菌消毒器。海關提醒市民，使用該類產品時，應加倍留意安全，因長時間或高劑量接觸消毒器釋出的短波紫外線（UVC），或會有潛在危險，損害眼睛和皮膚。

香港海關早前檢獲3款共83件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。（海關提供圖片）

海關早前接獲相關機構轉介，指6款於市面上出售的便攜式紫外線殺菌消毒器，或有釋出過高紫外線輻照量風險。海關人員隨即在各區巡查，成功試購其中兩款產品作測試。

經初步調查，海關懷疑相關產品未能符合《消費品安全條例》的一般安全規定，遂採取行動，從一間位於尖沙咀的零售店鋪，和另一間零售商位於觀塘的辦公室，檢獲該兩款共70件，懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。行動期間，海關同時在上述辦公室，發現另一款共13件，由相關機構轉介的懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。

全港巡查未見再有涉案產品出售

除搜查涉案零售商外，海關人員亦到全港各區巡查，暫沒有再發現該3款產品出售。案件仍在調查中。

根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。