香港迪士尼樂園周五重開　周四早上十時可網上預約　需填健康申報

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-17 13:45

因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，香港迪士尼樂園宣，將於星期五（2月19日，大年初八）重新開放。樂園表示，會按照政府及衛生部門的最新規例及指引，繼續謹慎防疫，執行健康及安全措施，並會加推全新防疫措施，市民可於明日（18日）上午 10 時網上預約入場，而所有市民都需要在網上預約時真寫健康申報。

閉園兩個多月後，香港迪士尼樂園於9月25日重開，園內城堡「變身」工程踏入最後階段。（張浩維攝）

迪士尼樂園表示，按政府最新安全衛生規例要求，所有客人於進入處所前須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。樂園會要求所有賓客須於香港迪士尼樂園入園預約網站預約登記時，填寫姓名及聯絡電話，並以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

樂園於指定地點，例如樂園正門 入口、餐廳以及酒店康樂部範圍等都已設有「安心出行」場所二維碼， 方便賓客可以下載及使用「安心出行」流動應用程式記錄到訪，另外，涉及運作的演藝人員每14天進行一次病毒檢測。

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逢周二、周四關門

樂園表示，重開後會繼續按政府及衛生部門的最新規例及指引，謹慎防疫，執行健康及安全措施如體 溫檢測、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒。另外，樂園會繼續實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四都會關門，公眾假期及香港迪士尼指定特別日子除外，直至另行通知。因應政府規例要求，樂園會實施人數管制，香港迪士尼會配合政府最新指引，持續審視及調整樂園的營運及相關安排。

另外，香港居民專享「雙重慶祝」優惠，以港幣688元入園兩次。而所有市民可以在到訪樂園前7日內，網上預約登記入場，至於「奇妙處處通」會員可根據不同會籍級別優先在到訪前 8 或 9 日內預約。