01消息：科興100萬劑疫苗最快下周接種　林鄭是否打第一針惹關注

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-17 15:45

新冠疫苗接種計劃如箭在弦，疫苗顧問專家委員會昨（16日）推薦港府使用內地科興疫苗。政府消息人士今日（17日）表示，倘政府批准緊急使用科興疫苗，科興首批100萬劑疫苗將最快於本周五抵港，料下星期可以接種，特首林鄭月娥是否注射第一針惹關注。 科興生物回覆《香港01》稱，已提前為香港預備了庫存，以確保疫苗能及時供港。

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政府消息人士稱，倘政府批准緊急使用科興疫苗，科興首批疫苗將最快於本周五抵港，而復星／BioNTech首批100萬劑疫苗亦會於本月最後一周到港。據悉，本港下周可注射第一針疫苗，而優先接種的市民將在3月初開始接種。

科興已準備就緒 確保疫苗及時運港

行政會議成員林健鋒亦指，預料新冠疫苗顧問專家委員會明天（18日）向港府交報告，他認為港府應火速處理，最好能即日批准科興在港緊急使用。以他所知，內地十分支持香港的抗疫工作，科興方面已準備就緒，獲港府批准後的1、2日內就可將疫苗運抵本港。林健鋒又預料，政府最快下星期便可以安排接種科興疫苗。

林健鋒指BioNTech（復必泰）的注射流程較複雜，須於社區疫苗接種中心注射，而科興的儲存則較容易，可以在私家診所為市民接種。以他了解，第一批抵港科興疫苗超過100萬劑。政府消息人士亦證實，數量將不少於100萬劑。

科興生物回覆《香港01》稱，已提前為香港預備了庫存，以確保疫苗能及時供港。

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨日表示，委員會認為科興疫苗的效益比可能風險高，將推薦予食物及衞生局供緊急使用。報告顯示，疫苗相隔14日接種第二針的整體保護率為50.66%（防發病比率），而兩針相隔28日接種的保護率增至62.3%。參與測試人士主要為18至60歲，數據並不包括長者接種的有效率。在約1200萬名已接種科興疫苗的人當中，有六成人接種後針口位疼痛；一半人頭痛；一成半人肚瀉。

委員會將在一周內撰寫報告，向政府推薦緊急使用科興疫苗，屆時公眾將能閱覽有關簡單數據。