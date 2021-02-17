資訊經理涉罵警　警指被告大叫黑警助紂為虐　辯方呈片反駁無其事

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-17 15:11

男資訊科技經理涉前年11月在柴灣區叫口號和指罵警員被捕，他否認指控，案件今（17日）在東區法院開審。拘捕被告的防暴警在庭上供稱，被告當日神情激動，高聲大叫「黑警助紂為虐」、「成世執垃圾」等口號，又煽動旁人「一齊衝出去」，故引起他的注意；惟辯方在庭上播出兩段片段，顯示被告當時正與另一名男子爭執，根本沒有叫口號，鄧則反駁稱該段片段是攝於案發前數分鐘，未能顯示被告的行為。

被告陳浩倫（34歲，資訊科技經理的）被控一項在公眾地方作出喧嘩行為罪，指他於去年11月11日在柴灣道341至343號滙豐銀行外公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，意圖激使他人破壞社會安寧。

指被告曾煽動旁人一齊衝出去

防暴警員鄧啟發（音譯）供稱，他當日早上八時奉命到柴灣道和怡泰街附近處理堵路事件，發現現場有三條行車線被紙皮、竹枝、轉頭、垃圾桶等雜物堵塞，於是與同袍搬開路障；期間有約150人圍觀，部份人不斷叫口號和辱罵警員，其中身穿白衣藍褲的被告最為激動，不斷叫：「阻住班黑警」、「黑警助紂為虐」、「殺人犯強姦犯」、「成世執垃圾」等口號，又煽動旁人：「一齊衝出去」，故引起鄧的注意。

鄧稱，他曾警告被告，但被告態度囂張，繼續叫：「想打人啊，開槍啊」，鄧於是上前試圖拘捕被告，被告轉身逃走，雙方追逐10多秒後，被告被數名警員壓到在地上，扣上手扣帶返警署。

承認未能原汁原味記下被告所言

辯方盤問時質疑鄧的供詞不實，指他的書面紀錄沒有提及他聽到被告叫甚麼口號，鄧承認不能「原汁原味」地記下，亦承認未有將口號的內容紀錄，但強調有寫重點，堅稱被告確有在現場叫罵。

辯方呈片見被告只在與人爭執

辯方其後播出兩段標有時間的現場片段，顯示被告案發時未有在鄧所述位置叫囂，反而是在對面馬路與另一名男子爭執。鄧反駁稱片段於案發前數分鐘拍到，並非事發的一刻，並指其時被告並未開始叫口號，旁邊也沒有人聚集。

辯方又指被告當時額頭有損傷，亦有稱心口疼，為何不被安排去醫院，鄧稱因有其他被捕人傷勢較嚴重，未能即時安排救護車給被告，被告當時亦同意不用去醫院，但就承認沒有按規定將此紀錄在案。

案件下午續。

案件編號：ESCC 756/2020