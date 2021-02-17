金域假日、帝京、港威等六酒店涉助合謀定價　競委會首追究促成者

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-17 15:30

旅客訪港時若有意參觀香港景點，有時候會經酒店向旅行社購買門票及車票。競爭事務委員會今日（17日）公布，已向6個酒店集團，包括、金域假日酒店、九龍倉酒店集團、帝京酒店及帝都酒店等，以及一家旅遊櫃檯營辦商發「違章通知書」，指他們促成「錦倫旅運」及「Tink Labs」兩間旅行服務供應商的合謀定價。 競委會指，涉事的7間企業為協助兩間旅行服務供應商，傳達彼此要求及訊息，以統一在酒店內銷售的門票及車票價格。競委會又指，仍在調查其他涉案人士。

6間酒店涉助錦倫旅運與Tink Labs合謀制定旅遊景點門票及車票定價。（梁煥敏攝）

涉及協助合謀定價的酒店包括尖沙咀金域假日酒店、上年倒閉的麗景酒店、尖沙咀馬哥孛羅香港酒店、港威酒店、太子酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店。相關酒店的擁有人及經營者，以及在酒店內旅遊櫃枱營辦商，競委會已向他們發出「違章通知書」。

競委會指，相關人士涉促成錦倫旅運與經營出租旅遊手機的Tink Labs，傳達定價資料要求及訊息，以統一價格。

翻查資料，錦倫旅運的董事總經理為旅遊業議會前主席胡兆英，Tink Labs創辦人郭頌賢則為前高盛銀行家郭德勝的兒子，惟Tink Labs屢被傳已倒閉。至於兩間供應商會否被檢控，競委會指，對其他涉案人士調查仍在進行中，不宜作出評論。

▼涉及協助合謀定價酒店▼

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是次為競委會首次向促成合謀行為的企業追究法律責任，競委會主席陳家殷指，除合謀者本身外，任何第三方若促成互為競爭對手的企業之間的反競爭行為，亦可能要面對執法行動。他續指，案中包含本港一些最具規模的酒店集團，提醒了業內其他企業，預期消費者、旅遊服務營辦商等可受惠。

競委會是次未有檢空7間涉事企業，而是發出「違章通知書」，競委會解釋雖然案中構成嚴重反競爭行為，但考慮企業是「促成者」性質，而在調查初期亦積極配合調查，認為「違章通知書」代替在審裁處展開法律程序提出檢控，是恰當及與案情相稱。

競委會主席陳家殷表示，是次為競委會首次向促成合謀行為的企業追究法律責任。。（資料圖片）

「違章通知書」會要求7間企業須在指定的遵守限期內，承諾遵守通知書的規定，包括承認違反有關行為守則，及執行一切競委會認為合適的做法等。倘相關機構無遵守規定，競委會可在審裁處展開法律程序。

競委會表示，截止2021年1月底，共接獲約4700宗涉及不同行業的投訴及查詢，3成涉懷疑合謀行為。

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