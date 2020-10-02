錦倫旅運毋懼限聚令　慎推本地遊　總經理胡兆英：公司無肉食都做

新冠肺炎疫情持續多月，旅遊業過去8個多以來零進帳，近日疫情回穩，有旅行社於中秋及國慶四日長假期間，重推本地團「試水溫」。《香港01》記者發現有旅行社推出本團應市，並直擊當中行程。 推出有關旅行團的是錦倫旅運有限公司，公司董事總經理胡兆英坦言業務停頓下仍要找方法生存下去。「我哋要畀員工有復工希望，起碼好似有生機咁，公司無肉食都會做。」限聚令之下，勉強推出較安全的行程、只提供車輛接送、早餐和主題樂園門票。在減低風險的同時，無論如何也要「博一下」復業。 他又指，作為業界代表，盼政府盡快括免本地遊的限聚令。在疫情放緩下，如澳門跟內地通關一樣，香港有條件推健康碼與大灣區互通，「唔係要有實際時間，係有個期出嚟，覺得有希望已好好。」

旅客坐上寫上「錦倫旅運有限公司」旅行車出發本地遊。（梁煥敏攝）

旅遊業過去8個多工作幾乎完全停頓，復穌無期，業界普遍對前境未明朗感到擔心近日疫情回穩。有旅行社趁中秋及國慶四日長假期間重推本地團，行程包括到美芝蓮餐廳「添好運」食早餐，以及到海洋公園遊玩等。《香港01》記者發現，有超過30人以上參與上述本地團，重拾「做旅客」的興奮。

出團的錦倫旅運有限公司於港設公司超過60年，其董事總經理胡兆英為旅遊業議會前主席，他慨歎現時旅遊業經營艱難，言談間他小心翼翼，擔心外界對業界「再出發」的觀感，坦言現時已考慮不少問題，盡量在不觸犯限聚令、不涉及互不認識人士的群體活動的情況下推團，以減低傳播病毒的風險。

旅行社領隊可重操故業，顯行格外精神。團友先到香港站添好運點心專門店吃早餐後出發到海洋公園。（梁煥敏攝）

胡表示，現時本港兩大主題樂園，海洋公園及迪士尼樂園為了行業復穌，推出多項合作式門票計劃，加上入園人數設有上限，讓行業有一點生存空間。「部份人唔得閒上網買飛，有啲人就唔識上網買飛，好似長者客人，我哋先可以提供有限服務，同事有啲嘢做下，老實講，咁多個月來，同事執枱面都執到好乾淨啦，要放佢哋做下嘢行下，大家先覺得有希望，唔係的話真係好慘。」

他強調，只做有限度服務，而領隊從中未能得到小費收入。全港現時約有3000至5000名領隊。現時每周末、周日有限度推出不足100團本地遊，每人每月平均可有一至兩團工作，「佢哋以往帶外遊團為主，而家呢種無小費收入架，但所屬公司會畀幾百蚊，當作收入，佢哋係好想有得開下工，再有開工情緒。」又指疫情再進一步放緩，可推出海上釣墨魚團等，一來帶動下，二來給予外國人留意到香港有多安全，會回來旅遊。

旅行社領隊可重操故業，顯行格外精神。團友先到香港站添好運點心專門店吃早餐後出發到海洋公園。（梁煥敏攝）

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他續說，明白到今年底前，能夠推出健康碼、市民可自由到澳門及大灣區旅遊可說是「奢望」。但他期待本港能跟澳門一樣，在疫情受控下，給予經商、探親人士往返兩地順利進行後，有限度推旅行團，讓行業可以「復活」，「人哋（澳門）無確診，順利推出一個幾月都可以自由行，香港希望都可以，但港人可能要先接受團體旅行，始終自由行無特定地點、住宿，危險好多。」又相信自己跟業界一樣，會預計明年中才有機會推出外境團，「外遊考慮多好多，人哋要信我哋檢查，我哋都信人哋先得架！我知想快都快唔到推泡泡（旅遊氣泡）。」

他又說，相信政府現時已跟業界相討，會先考慮對本地團限聚令豁免，令港人可以有重遊本港景點及讓業界「試水溫」予復業希望。

錦倫旅運有限公司董事總經理胡兆英為前旅議會主席，他慨歎現旅業經營艱難，擔心外界對「再出發」的觀感。（資料圖片/張浩維攝）

旅議會現任主席黃進達強調，旅遊業相比零售及飲食業的情況更為嚴峻，即使接下來在第二期保就業計劃前能重辦外地團，旅行社亦不能立即維持正常營運，估計生意額只得疫情前兩至三成，因此呼籲政府盡快推出第三期保就業計劃，否則屆時業界「鹽水一斷」，將會出現裁員及結業潮。他亦指，婚禮及宗教儀式與業界的性質相近，卻獲政府轄免其群組聚集，故希望本地團得以重開，業界亦願意配合防疫的措施。