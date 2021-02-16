酒店檢疫、Staycation加重工作量　酒店工會倡發3千元辛勞津貼

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-16 12:14

新冠疫情下，除大量海外抵港人士需入住酒店隔離外，亦有不少本港市民選擇Staycation（宅度假），加上防疫要求，令酒店從業員工作量大增。 香港房務從業員協會於2月8日至11日期間進行調查，發現有五成受訪房務員認為，隔離酒店客房在檢疫人士居住後環境惡劣；同時超過兩成的普通客房房務員認為，房間狀況因「宅度假」而顯得惡劣。 工會呼籲酒店向員工發放3,000元的辛勞津貼，另要求政府為酒店業僱員優先接種疫苗，放寬堂食限制，並放寬宴會人數到50至80人。

香港房務從業員協會（房務工會）於2月8至11日期間，透過電話訪問，並於網上進行問卷調查，合共收到404份有效問卷，以了解疫情下房務員執房情況及對辛勞津貼取態。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青表示，在疫情中，酒店入住率普遍只有15-30%。但今年農曆新年適逢情人節，四天長假期間，酒店入住率普遍達到60%至80%，而個别酒店單日入住率更接近九成，證明市民消費意欲旺盛。

香港房務從業員協會會務主任魏智強表示，房務部是疫情下的裁員重災區，平均減少人手四至五成，但為達到防疫標準，工作量並未減少。調查結果顯示，有73.7%於隔離酒店工作的受訪房務員，需用1.5至2小時徹底清理一間客房；有50%受訪房務員更表示，客房呈「惡劣至十分惡劣」狀態，他們需穿著全副裝備收拾房間。而普通酒店客房的執拾時間，則與往常相差不大，但也有20.4%受訪房務員表示，部份房間因「宅渡假」顯得「惡劣至十分惡劣」，需要花上1至1.5小時才完成清潔。

香港房務從業員協會（房務工會）於2月8-11日期間，透過電訪和上進行問卷調查收到404份為有效問卷，以了解疫情下房務員執房情況及爭取辛勞津貼。（袁澍攝）

房務工會要求酒店向員工發放3,000元的辛勞津貼，以對員工在疫情下，維持酒店專業及高標準服務給予肯定。

酒店及餐飲從業員協會副會長翟炳輝指，對政府早前公布年初七（18日）有條件放晚市堂食至10時、每枱四人的措施表示歡迎。他認為，晚市是餐廳最賺錢的命脈時間，營業時間延長，也大大減低裁員及放無薪假風險，對散工來說，也看到復工機會。另建議政府考慮放寬宴會人數到50至80人。

香港房務從業員協會會務主任魏智強指疫情期間房務員人手大減，但工作量卻沒有降低。（袁澍攝）

酒店及餐飲從業員協會理事張子洋表示，市民絕不希望第五波疫情出現，協會鼓勵全民接種疫苗，並期望行業能獲優先接種。該會又建議，政府考慮實施「免疫護照」，提供誘因讓市民接受定期檢測，外出時掃描「安心出行」二維碼，並接種疫苗，盡早達到群體免疫，早日通關，為酒店及餐飲業帶來曙光。