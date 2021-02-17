強制檢測大廈｜增至少10幢大廈上榜　包括維港星岸、匯景花園一座

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-17 18:13

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署今日（17日）公布新增16宗個案，12宗為本地個案，其中10宗感染源頭不明，確診個案累計增至10,813宗。今日確診個案涉及10座不同大廈，連同早前新增的六座強檢大廈，今日至少16座大廈被納入強制檢測名單。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增12宗本地個案，10宗源頭不明個案，患者分別居於沙田乙明邨明恩樓、觀塘匯景花園一座、深水埗福華大廈、彌敦道金冠大廈、紅磡維港星岸二座、元朗康城大廈、黃大仙飛鳯街安利大廈、屯門富泰邨秀泰樓、佐敦覺士道1A高景台；另一有宗個案住在需強檢大廈華源大廈，以及一宗相關個案患者住在油塘高翔苑高鳳閣。

葵涌消防局爆疫，張竹君表示，已列工作地點爆疫，兩周內曾在葵涌消防局逗留多於兩小時的人士需接受檢測。

葵涌消防局一名消防員初步確診，他曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶封區行動。（消防處網頁圖片）

另外，早前有六幢大廈被列入強制檢測名單，包括黃大仙蒲崗村道80號鳳鑽苑、牛頭角彩霞道55號彩頤居A及B座、油尖旺柯士甸路15A號柯士甸大廈、將軍澳銀澳路8號和明苑和暢閣、天水圍天榮路3號天頌苑頌棋閣、柴灣盛泰道100號杏花邨第26座。

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