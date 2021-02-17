土拓署、路政署、規劃署申新職位推明日大嶼　年增逾2600萬元開支

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-17 19:24

「明日大嶼」相關前期研究的5.5億元撥款於去年尾獲立法會通過，項目正式上馬。土木工程拓展署的可持續大嶼辦事處，向立法會發展事務委員會提交文件，申請保留4個首長級編外職位，及開設兩個首長級編外職位；而規劃署亦申請一個總城市規劃師及5員工；路政署鐵路拓展署則須加開1個總工程師職位。有關職位將負責推展大嶼山發展工作，政府每年須增加逾2600萬元員工開支。

另外，去年《施政報告》亦提出「躍動港島南」計劃，發展局指會成立躍動港島南辦事處推行計劃，需以310.6萬元聘請辦事處總監，並再開設7個專業及文書職系，計劃中，全年員工開支近1,000萬元。

「明日大嶼」正式上馬，專責推行大嶼山發展的土木工程拓展署可持續大嶼辦事處，申請保留現時4個，將於今年3月失效的首長級編外職位，並新增1個總工程師職位，負責監督及管理明日大嶼計劃下，中部水域人工島相關研究；當局又會開設1個總城市規劃師職位，負責規劃大嶼山的保育及康樂策略及措施，計及擬保留及增設的6個首長級編外職位，每年新增的平均員工開支總額約為1,740.5萬元。

為推動大嶼山發展，規劃署亦申請開設1個總城市規劃師的職位，督導中部水域研究及交椅洲人工島的城市設計規劃工作，而轄下會有4支專責隊伍，整個組別由27名非首長級職位人員組成，但當中有22個為內部調配，新增5個職位，新增的薪酬開支約601.5萬元。

由於「明日大嶼」計劃中，亦擬建新鐵路連接屯門、大嶼山、交椅洲人工島及港島，故路政署鐵路拓展處，亦建議開設1個總工程師編外職位，年薪為192.3萬元，限期至2025年3月31日，亦會內部調配6人支援其工作，每年員工開支約262.3萬元。新開設的總工程師職位，將負責明日大嶼鐵路中協調、規劃及制定推展策略。

「躍動港島南」總監將由非公務員出任

特首林鄭月娥於去年《施政報告》，提出「躍動港島南」計劃，包括海洋公園重生方案、活化珍寶海鮮舫，及發展香港仔和黃竹坑一帶的消閒設施等。發展局在提交立法會文件中指出，會在發展局(規劃地政科)下，成立躍動港島南辦事處，負責統籌、推展及落實計劃下的項目。

(立法會圖片)

辦事處的總監將由非公務員出任。發展局指，總監需要和不同持份者包括政府、區議會、私營機構等溝通，亦要就計劃提供策略性及宏觀規劃意見，認為由非公務員出任，可讓政府在更多潛在人選中，挑選合適人士。新總監職位，將直屬發展局副秘書長(規劃及地政)，期限約5年，將於今年4月1日或財委會批出撥款起生效，有效期至2026年3月31日。之後會再考慮需否延續辦事處運作。

辦事處亦會開設7個非首長級職位，其中包括11名高級工程師及1名高級城市規劃師，以推行計劃涉及的工程或劃項目。發展局預計，「躍動港島南」辦事處8名員工的薪酬開支接近1,000萬元。