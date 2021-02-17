新冠疫苗｜20多間接種中心本月底起分批啟用　部份中心或供應科興

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-17 16:30

市民引頸以待，科興、復星／BioNTech兩款疫苗均料於本月內到港，政府昨晚（16日）與承辦商開會討論疫苗接種中心的運作安排。20多間接種中心將分批在2月底至3月底陸續投入服務。市民須預先透過網上預約、到指定公屋管理處或者郵局，選擇兩劑疫苗的接種時間。60歲或以上長者最多可由2名照顧者陪同，陪同者可同場接種疫苗。市民接種後可獲得實體針卡，接種紀錄亦會自動上載到醫健通系統。 負責將軍澳接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，原本所有中心均會注射BioNTech疫苗，但部分接種中心或會改為供應科興疫苗，由政府安排。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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仁安醫院醫院護士訓練學校校長袁偉傑。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府在全港18區，每區最少設立一個社區疫苗接種中心，由承辦商負責營運。20多間中心將分批在2月底至3月底陸續投入服務。

仁安醫院負責營運的大埔墟疫苗接種中心，醫院護士訓練學校校長袁偉傑稱，市民須預先在網上預約，選擇兩劑疫苗的接種時間。由於優先接種的人士有不少是長者，他們可到指定的公屋管理處，或者郵局預約時間，並須填寫身份證號碼、聯絡電話、藥物敏感史等個人資料。60歲或以上長者最多可由2名照顧者陪同，陪同者可同場接種疫苗。

市民接種疫苗當日，將需在等候區觀看疫苗介紹短片，接種後可獲得實體針卡，接種紀錄亦會自動上載到醫健通系統。市民需在場館等候15分鐘或以上，以便醫護觀察其過敏反應。袁偉傑說，倘市民接種後出現嚴重不良反應，在場醫護會聯絡消防處，運送市民到急症室救治。

▼科興疫苗製造過程▼

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康健國際醫療集團營運總監梁國齡。 （公關提供）

每間疫苗接種中心只能供應一款疫苗，承辦將軍澳接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，原本所有中心均會注射BioNTech疫苗，但政府可能聯絡部分接種中心改為供應科興疫苗。他表示，承辦商無權選擇注射哪款疫苗，但因為康健診所會供應科興疫苗，故希望接種中心能供應BioNTech疫苗，「希望兩款都有份幫手打，可以畀到持平信息市民。」而袁偉傑說，「中心無得揀疫苗都無所謂，最緊要市民有得揀。」

營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄稱，該中心會在3月底才投入服務。屆時每更將有10多名至30名護士，以及1至2名醫生工作，視乎實際需要。他表示，暫時未能預料市民的反應是否熱烈，坦言難以預先分配人手，「無理由因為少人打，就叫人第二日唔好返工；最擔心有疫苗嘅負面新聞，第二日接種人數會突然大跌。」他又透露，政府按接種人次向承辦商發津貼，每劑72元，再由承辦商自行出糧予醫護及行政人員。