新冠疫苗｜拆解三款供港疫苗保護率、副作用　科興適合邊個群組？

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-18 23:36

香港政府已訂購三款新冠肺炎疫苗，分別是復星／BioNTech、阿斯利康、科興疫苗，三款都採用不同技術。其中復星與德國藥廠BioNTech的疫苗已獲批准緊急使用，內地科興疫苗在本月16日亦獲政府疫苗顧問專家委員會推薦，今日獲食物及衞生局批准緊急使用，100萬劑科興疫苗周五（19日）率先到港。 疫苗功效、副作用備受關注，政府公布科興疫苗巴西第三期數據，常見副作用包括注射位置疼痛（60.34%）、頭痛（34.31%）及疲倦（15.95%）， 發燒比率則為0.15%，較港府訂購的另外兩款疫苗為低。以下會重點介紹3款疫苗的保護率、常見副作用，以及參與研究的人群接種年齡等。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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疫苗保護率方面，綜合港府新冠疫苗顧問專家委員會以及香港醫院藥劑師學會網站的所得數據，復星/BioNTech疫苗(又名復必泰)的保護率最好，達到95%；牛津疫苗1.5劑劑量的保護率亦有90%，不過兩劑劑量就跌至62.1%，整體有效率為70.4%；科興疫苗整體有效率為50.66%，若兩針相距時間拉長至超過21日，可提升至62.3%。

注射疫苗原理乃刺激人體細胞產生免疫反應，因此功效越高，副作用就越明顯。發燒比率方面為例，復星/BioNTech是14%、阿斯利康疫苗是24%（第一針數據），科興疫苗最低，僅0.15%；頭痛比率方面，復星/BioNTech是55.1%、阿斯利康為65%（第一針數據），科興是34.31%。

接種疫苗另一常見情況，是注射位置有痛楚及紅腫，復星/BioNTech的比率為84.1%、阿斯利康疫苗是88%（第一針數據），科興最低只有60.34%。

詳細數據可點擊以下圖表：

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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15%注射者出現肚瀉

復星醫藥／德國BioNTech及內地的科興疫苗，已獲政府的疫苗顧問專家委員會一致建議緊急使用。科興疫苗的第三期臨床數據未於醫學期刊刊登，委員會首度披露最新臨床數據。

科興疫苗的副作用包括注射位置疼痛（60.34%）、頭痛（34.31%）、肌肉痠痛（11.72%）、肚瀉（7.93%）、作悶（7.9%）、發燒（0.15%）等，委員會指副作用一兩日內消失，而1,189萬名接種者中，頭痛比率升至50%，肌肉痛亦升到19%，有兩人出現吉巴氏綜合症、44人面癱，數據遠低未有疫苗時的發病率。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，市民不宜將科興疫苗在巴西的數據套用在香港，因為人種、地方感染率等都有差別，而且副作用例如痛楚都屬個人感受，華人普遍能忍痛，因此呈報的副作用可能會較低，「唔需要太執著數字，始終並非蘋果與蘋果的比較」，但可以視為參考，先了解注射疫苗後的常見副作用。

比較科興疫苗的三期臨床研究數據，有五項副作用都倍升，包括注射位置疼痛由22.2%升至60.34%、頭痛由1.4%升至34.31%、肌肉痛由2.1%升至11.72%、疲倦由4.2%升至15.95%及肚瀉由4.2%升至7.93%。崔俊明表示，首兩期數據在內地進行，第三期就在巴西，不能直接將三期研究比較，相反可比較巴西研究中，疫苗與安慰劑的比較，兩者在同一地方、人種及時間進行，才能得知疫苗副作用的高低。

崔俊明指，第三期研究數據才可靠地反映疫苗副作用情況。（資料圖片／高仲明攝）

疫苗有效率方面，委員會指科興疫苗相隔28日注射兩針，保護率可達62.3%，數據建基近1,500人數據。消息人士認為，疫苗第三期數據有近萬人參與，雖然大部份人都在14日內注射兩針，只有少部分人相隔21日甚至更長打兩劑疫苗，但綜合數據分析，兩針相隔14日科興疫苗都有至少50%保護率，達到世界衞生組織要求，拉長兩劑接種時間，效果只會越好。

據悉委員會開會時，只有12名委員及衞生署藥劑部人員在場，後者只會提供數據，並不會評論疫苗好壞。呼吸系統專科醫生梁子超認為，1,500人的臨床數據雖少，但兩針相距越長，理論上的確可以提升保護率，而且臨床情況亦證實有關說法。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼