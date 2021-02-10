刑期覆核｜上訴庭就改判3案解釋因由　強調過份輕判只會適得其反

撰文： 呂樂謙 李慧娜 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-10 19:58

律訴庭在過去一年先後就多宗反修例過動的案件，提出刑期覆核，上訴庭今(9日)就其中三宗分別涉及襲警、企圖縱火及藏攻擊性武器罪，並全部被加刑的案件下達裁決理由，並逐一指出各名原審官在各宗案未有考慮的問題。上訴庭又指出，裁判官輕判部份年輕被告，表面上是對他們有利，惟這些年輕人卻要在覆核過程中飽受焦慮，反而為他們帶來失望，亦打亂他們更生計劃，後果是適得其反。

案件一：錘仔襲飛虎隊警員改判更生中心

16歲男生在2019年10月7日在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界，用一把錘仔襲擊飛虎隊警員X，令X出現瘀傷。案發時男生只得15歲，他承認襲警罪被判感化一年，早前被上訴庭改判入更生中心。

沒有悔意判感化無法取得成效

上訴庭法官潘敏琦在判辭指出，原審裁判官葉啟亮認為男生性格單純，可給予機會。潘官指，雖然法庭會盡量給與年輕犯事者一個更生的機會並予以輕判，但如果被告所犯案件情節嚴重，在公衆利益的考慮下，法庭更需要重判以儆效尤，其時男生年紀尚輕，這一點的比重將會極其有限。潘官又稱，報告指男生對母親的勸諭置若罔聞，加上沒有悔意，認爲感化令根本無法取得成效，因而改判被告入更生中心服刑。

案件二：15歲少年向警察宿舍掟汽油彈改判教導所

患有亞氏保加症的15歲少年，在警員圍堵理大期間向柴灣已婚警察宿舍掟汽油彈，在裁判法院承認縱火罪後，被判感化令3年，早前遭上訴庭改判他入教導所。

被告夥同2人犯案並有預謀

高等法院首席法官潘兆初在判辭指，原審裁判官何俊堯明知同案另涉兩名人士，顯示少年其實與另兩人夥同犯案，並早有預謀，更有逃走路線，惟判刑時只是略過事實，有缺妥善。此外，犯案地點是警察宿舍，何官亦未有指出其重要性。

未表悔意只是不想拘留

少年案發時與父因政見爭執，師長也留意到少年變得偏激，認為本案毫無疑問是和當時的社會衝突有關，並隨機向警員和他們的家屬施襲，涉及公眾秩序與安全，其惡劣程度不容低估。而案件亦涉及少年聽從他人指示擲汽油彈，少年的悔意又極為有限和表面，質疑他只為博取輕判，只是強調自己被威迫，但對有機會危害住戶安全卻默不作聲，無表示任何歉意，只是不想拘押。潘官認為，以案件的惡劣情度，及少年個人的罪責，教導所較為合適。

律政司就反修例運動相關案件，已多次提刑期覆核。(詳見下圖)

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案件三：藏灌水泥鐵通改囚3個月

21歲男子司徒浩燊，裁判法院承認於2019年11月5日，在沙田大會堂外管有兩支灌有水泥的鐵通。原被判囚10天，但遭上訴庭改判入獄3個月。

原審官曾就控方選擇控罪表示關注

上訴庭在判辭中特別提到，原審裁判官溫紹明在聆訊時，曾就律政司堅持以《公安條例》提告，而非《簡易程序治罪條例》，讓法庭缺乏判刑選擇，只能別無選擇地判被告拘留式刑罰，終判被告監禁10天，被告亦已服刑完畢。

上訴庭指，溫官對律政司選用控罪表達關注屬可以理解，且在某些情況是必須的。然而，律政司的檢控工作應不受任何干涉，即使裁判官有意見，亦應在聽取答辯前與控辯雙方溝通，溫官在求情時才提出關注，難免給人印象，覺其判刑受到他不滿律政司檢控選擇的影響。

灌滿水泥鐵通可致嚴重傷亡

上訴庭續指，案中所涉的武器，是灌滿水泥的鐵通，水泥令鐵通更堅固，不當使用可以引致嚴重傷亡，不同意溫官指危險性不大。而就當時的社會環境和氣候，判刑需具懲罰和阻嚇性，溫官卻輕判被告，這會向社會發出錯誤訊息，令人以為即使干犯嚴重的罪行，在沒有合適和有力的求情理由下，年青人仍必會得到法庭輕判，故認為溫官的判刑並不恰當。

案件編號：CAAR 10, 12, 15/2020