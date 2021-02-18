8.18流水式集會　李卓人等涉明知未許遊行仍籲參與　警指令先容忍

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-18 16:49

壹傳媒集團創辦人黎智英等7名泛民人士前年8月18日「流水式集會」案今（18日）續審，控方開案陳辭指，李卓人梁國雄等明知遊行申請被拒，卻呼籲市民參與流水式集會，更組織及帶領市民跟隨被拒路線遊行，期間不斷高呼口號激發參與者情緒。控方又透露，警員在集會前收到行動指令，指明除非交通嚴重受阻，或發生嚴重罪行，否則警員應採取容忍態度，並避免在現場採取拘捕行動，當日最終亦沒有拘捕任何人。

9名被告：包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、以及區諾軒。梁耀忠及區諾軒昨日認罪，餘下7人繼續就組織非經批准集結及參與未經批准集結罪受審。

9名被告涉及的控罪及控方對各人的指控。(詳見下圖)

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李卓人及梁國雄仍呼籲公眾遊行

控方開案陳辭指，被告李卓人和梁國雄明知警方已拒絕民陣的遊行申請，卻仍呼籲市民出席公眾遊行，至遊行當日，黎智英、吳靄儀、何秀蘭和李柱銘則手持橫額帶領參加者離開維園，促成「流水式集會」。他們組織並指揮民眾跟隨早前已遭警方禁止的路線，遊行至遮打道行人專用區，期間一直更叫喊口號及發表演講刺激參與者。控方形容相關遊行在眾被告的帶領下有序、有組織地進行。

警內部指令要容忍機智應對遊行

控方又透露，在案發前兩日，警司張永勤向警隊發出「行動指令」（Operational Order），要求警員應保持容忍、機智以應對遊行參與者、公眾利益和安全，強調其他公眾的權利和自由應優先考慮。指令又提到，除非現場爆發嚴重罪案，必須在現場作出拘捕，否則警員應先辨認相關罪犯、搜集證據，再在合適時間作出拘捕。

控方就2019年8月18日維園流水式集會的說法。(詳看下圖)

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無拘捕為免激起群眾情緒

警方當日並無拘捕任何人，亦無對被告作出進一步行動，張永勤解釋，相關做法是要避免激起群眾的情緒，以防止嚴重騷亂；而警方亦評估現場或會有暴力人士混入遊行，並襲擊警方，若爆發相關情況，警方可能會以武力制止相關暴力人士，或會令警方或並非參與遊行的人士嚴重受傷。

案件編號：DCCC 536/202