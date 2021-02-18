疫苗計劃總涉款84億　拒透露每針價錢　特首司局長接種先抵港疫苗

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-18 17:30

新冠疫苗接種計劃即將展開，食物及衞生局局長陳肇始今（18日）表示，疫苗計劃涉款逾84億元，當中包括用50億元向藥廠採購至少兩種疫苗，惟陳肇始指因保密協議，未有透露採購科興、及BioNTech/復星疫苗分別每針的成本。 至於被問到政府官員會接種哪一款疫苗，公務員事務局局長聶德權引述早前特首林鄭月娥指，先到的疫苗，司局長會先接種，其他人接種哪款疫苗則是個人選擇。他亦表示，將向接種中心營運機構提供津貼，會按接種針數來計算的營運津貼，並保證三分之一接種量的基本津貼。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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政府去年向立法會申請的第三輪防疫抗疫基金中，包括以逾84億元撥款採購新冠疫苗。陳肇始表示，款項主要用於三方面，包括以4.6億元透過疫苗全球獲取機制（COVAX機制）為本港35%人口供應疫苗；以50億元向藥廠採購最少兩款疫苗；以及用29億元作為推行計劃的人手行政開支。

未透露科興及BioNTech分別每針成本

政府早前認可復星/BioNTech，以及科興的新冠疫苗在香港作緊急使用，兩款疫苗亦即將運托本洪。《香港01》記者問及兩款分別的成本、分別每一針的價錢，陳肇始指因有保密協議，不能公開。

按接種量計算營運津貼 保證三分一接種量的基本津貼

至於實際運作方面，聶德權指，合資格人數約240萬人，數目雖大，但估計並非每個人都即立刻預約打針，故認為人數是合適的。聶德權表示，部分接種中心將由私院或私營醫療機構組織營運運作，將會按接種針數來計算的營運津貼，雖然暫未掌握每間中心會有多少人前往接種，但會保證三分之一接種量的基本津貼，而整體成本，現階段未能掌握，相信日後可作出交代。

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引述特首：先到的疫苗司局長會先接種

《香港01》記者問到政府官會接種哪一款疫苗，公務員事務局局長聶德權引述早前特首林鄭月娥指，先到的疫苗，司局長會先接種，至於其他安排敲定再交代。