疫苗保障最高賠300萬　李兆波：較其他地方高但僅屬基本版危疾保

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-18 16:59

新冠肺炎疫苗接種計劃即將在下月展開，政府將為接種新冠肺炎疫苗後出現的異常事件設立保障基金，立法會文件顯示，如果有人接種疫苗後死亡或受傷，最高可獲300萬元賠償。 中大商學院高級講師李兆波認為，比較多地的疫苗保障計劃，本港的保障額算不錯；惟最多300萬元的賠償額，僅是「基本版的危疾保」，保障難言足夠。對於市面上的疫苗保險，他建議市民細閱條款，留意保險公司對副作用的定義、是否只保障某幾款疫苗等。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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保障計劃可鼓勵市民接種 期待更多細節

李兆波指出，新冠疫苗是件新事物，研發週期短，使用風險高，保險公司未有相關數據作成本計算，一旦有市民出現嚴重副作用，由政府包底提供保障，「可以鼓勵到市民接種。」

中大商學院高級講師李兆波認為，比較多地的疫苗保障計劃，本港的保障額算不錯；惟最多300萬元的賠償額，僅是「基本版的危疾保」，保障難言足夠。（資料圖片）

而文件現時只提及最高保障額，包括40歲或以上人士一旦身故或嚴重受傷，最多可分別獲賠償200萬及250萬元，40歲以下最多可分別獲賠250萬及300萬元；但對不同嚴重程度事件的保障額細節欠奉。李兆波表示，相信政府會再提供細節，形容現時情況就如「9.11」事件，只有政府才提供到保障，類似先提供最初步保單，先列出不同情況。

多地比較 本港賠償額「算不錯」

事實上，多地均以設立疫苗保障基金，因為疫苗製造商希望在出現索償事件時得到保障，保障基金多寫在購買條款中。例如，澳門政府會就與接種疫苗有關的死亡事件賠償100萬，衛生局亦會為所有因接種疫苗而產生副作用人士，負責所須的醫療服務。新加坡當局會向因疫苗而入住深切治療部等的人士提供1萬新加坡元（約5.8萬港元）的資助，嚴重傷殘或死亡個案會獲得22.5萬新加坡元（約130萬港元）的賠償。

對比多地疫苗保障，李兆波認為本港在最高賠償額上「算不錯」，舉例英國的疫苗嚴重傷害賠償最多僅每人12萬英鎊（約125萬港元）。他亦期望政府提供更多細節及條款，如醫療費用範圍，萬一接種者出現嚴重傷殘需要用到輪椅或聘請私家看護，費用又是否包括在內等。

300萬賠償僅「基本版的危疾保」

但李兆波亦指出，若有人因接種而失去工作能力，如此保障並不足夠。他舉例指，一個20多歲的健康人士，原本工作至60歲退休可共賺取1,400多萬元收入，政府提供最高300萬元的保障額，實際上就等於「基本版的危疾保」。他續指，即使政府或會提供醫療服務，但部分服務或需另外收費，例如出現心臟有問題，需要通波仔的情況，認為政府可再提供詳盡資料。

▼科興疫苗製造過程▼

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李兆波認同，政府亦不是保險公司，不會提供不同的保額選項，建議市民可查閱自己已有的保單，看是否有足夠保障，同時亦可趁此機會審視自己承受風險的能力。

買疫苗保險注意：副作用定義、保障疫苗種類

疫情以來，不少保險公司推出確診保障，至疫苗面世後，亦有保險公司推出疫苗保險。李兆波提醒，消費者可細閱各個保障計劃的條款，並且留意保險公司對副作用的定義，亦要注意計劃會否只保障某幾款疫苗，而不保障另一些疫苗。