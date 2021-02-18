新冠疫苗｜最快2月26日接種　一文看清優先人士、預約及接種須知

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-18 17:13

新冠肺炎疫苗接種計劃如箭在弦，科興及復星／BioNTech合共200萬劑疫苗即將到港，政府今日（18日）召開記者會交代接種詳情。 公務員事務局局長聶德權稱，5類優先人士可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快下周五（26日）開始打針。下文列出預約及接種當日須知。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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疫苗何時抵港？

科興疫苗首批100萬劑疫苗將於明日下午到港，而復星／BioNTech疫苗首批100萬劑疫苗則會於本月底前到達。

誰人可優先接種？

1. 醫療機構及抗疫人員

2. 60歲或以上人士、陪同70歲接種者的兩名同行者

3. 安老院舍及殘疾人士院友及員工

4. 提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員

5. 跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等

公務員事務局局長聶德權指，下周二（2月23日）開始接受疫苗接種網上預約，2月26日（周五）開始在5間社區疫苗中心及醫管局下的普通科門診，為優先群組人士接種科興疫苗。（李澤彤攝）

市民可到哪裡接種？

1. 分佈18區的29間疫苗接種中心

2. 1,500間私營醫療機構的診所，涉及1,200名私家醫生

3. 醫院管理局18間普通科門診

4. 安老及殘疾人士院舍

29間疫苗接種中心選址，大多位於體育館，當中有15間由私營醫療機構營運，5間位於私家醫院的醫院範圍，7間由醫管局經營，香港大學及衞生署會各營運一間。中心會運作最少6個月，將視乎疫苗抵港日期、數量等因素分階段啟用。

▼29間疫苗接種中心地址▼

疫苗接種中心供應哪款疫苗？

每間中心只會有一款疫苗，24間中心供應復星／BioNTech疫苗，而九龍灣體育館、天水圍天輝路、中央圖書館、官涌體育館、沙田源禾路體育館會供應科興疫苗。

市民何時可預約及接種？

市民於下周二（2月23日）可開始透過網上預約、到郵局或於屋邨辦事處，選擇接種兩劑疫苗的時間。5間社區疫苗中心及醫管局轄下的普通科門診，將於下周五（2月26日），為優先群組人士接種科興疫苗，3月初會安排私家醫生注射科興疫苗。

接種疫苗當日流程如何？

市民接種當日需帶身份證明文件，並出示預約通知的短訊或影印本，然後到資訊區觀看短片及單張了解疫苗。市民同意接種，便需在單張上打剔。接種後，市民需等候約15至30分鐘，以防出現過敏反應。

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長者及孕婦是否適合接種疫苗？

衞生署署長陳漢儀稱，衞生防護中心已成立兩個科學委員會審視有關數據，不建議85歲以上、卧床長者或嚴重體弱人士接種復星／BioNTech疫苗。聯席科學委員會本周將開會，討論65歲以上人士，及孕婦是否適合接種科興疫苗。

接種疫苗後出現嚴重異常事件可否索償？

食物及衞生局局長陳肇始稱，政府會為接種人士出現嚴重異常事件設保障基金，首階段撥款10億元。受影響人須符合兩項條件，包括嚴重異常事件已得到註冊醫生證明，以及專家委員會的評估結果鑑定因果關係。金額以事件為準，市民接種一劑疫苗後兩年內可申索，當局會適時檢討期限。當局將於2月26向財委會申請撥款，稍後公布詳情。

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