失業率7%｜學者、人力顧問料或至7.5%　餐飲業指恢復晚市有助紓緩

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-18 19:19

第四波疫情重創經濟，2020年11月至2021年1月的失業率升至7%，創近17年新高，有逾25.33萬人失業。有學者、人力顧問認為，失業率仍未見頂，預計高峰可升至7.5%，惟並不會超越2003年沙士水平，「除非疫情有重大變化，或者疫苗無用」；有餐飲業界指，今日開始恢復晚市堂食，市況回復「生氣」，不少食肆請多了臨時員工，相信有助紓緩失業率。

政府統計處今日（18日）發表最新勞動人口統計數字，最新一季（11月至1月）失業率升至7.0%，就業不足率亦升至3.8%，其中零售、住宿及膳食服務業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的上升。

料失業率續升惟不會超越沙士水平



中大商學院高級講師李兆波相信，最新一期失業率升0.4個百分點，相信因第四波疫情時間長。他預期，失業率仍然會持續上升，但幅度會放緩，最高峰達7.5%，惟不會超越沙士時水平，最快至今年第三季才好轉，「除非疫情有重大變化，或者疫苗無用」。李說，由於香港為外向型經濟，如不恢復正常通關、與外地來往，部分行業如旅遊業、航空業、零售業等，失業情況仍會持續惡化，相信疫苗接種的比率、成效是相當關鍵。

中大商學院高級講師李兆波。（資料圖片）

或有機會升至7.5%後橫行一段時間



合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠認為，相信短期內仍有上升壓力，政府雖然放寬了部分限制，但大型婚宴、聚會等仍然暫停，相信經營環境仍是很艱難，指失業率仍未見頂，未來企業仍會裁員、結業，但上升速度或會放緩，預計會升至7.5%，並橫行一段時間。他又指，過去一年疫情反覆，僱主多持審慎態度應對，招聘亦出現新趨勢，長工比例明顯減少，反而傾向聘請合約工、散工等。

黃家和指，即使股市暢旺，亦沒有帶動餐飲業生意。（資料圖片）

政府放寬晚市堂食令食肆有「一線生機」



餐飲聯業協會會長黃家和指，今日開始恢復晚市堂食，市況回復「生氣」，不少食肆請多了臨時員工，相信有助紓緩失業率。雖然最新一季餐飲服務活動業的失業率及就業不足率，分別顯著上升至14.7%及10.0%，他指已低於預期，「年初是已好擔心，預計會升到16%。」。他解釋，政府推出抗疫防疫基金4.0，令食肆再等到獲批津貼再決定，加上政府早前預告，初七有機會放寬晚市堂食，令普遍食肆持觀望態度。

他指，協會早前預計有3000間食肆處瀕臨結業邊緣，政府放寬晚市堂食後，2000間不用結業，有1000間食肆仍在掙扎，「都叫有一線生機」。對於下一期餐飲業失業率，他相信會稍為回落，「有開業就有工開」，但坦言3月至5月是淡季，仍擔心未來情況，相信需視乎疫情發展，及政府會否再放寬措施。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

+ 4 + 4 + 4

工會冀財預案「救失業」

工聯會權益委員會主任唐賡堯表示，失業問題持續惡化，雖政府放寬在職家庭津貼申領門檻，惟僅屬「小恩小惠」，促請政府的財政預算案中，推出「救失業」措施，包括撥款150億元，設立緊急失業援助基金，並創造更多臨時職位。

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