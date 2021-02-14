羅致光：失業率非短期回落　如討論失業援助應叫停取消強積金對沖

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-14 10:20

新冠肺炎疫情下，各行各業均大受影響，根據政府上月公布的最新失業率，已升至6.6%。勞工及福利局局長羅致光今早（14日）於電台表示，即使半年後疫情受控，但失業率都並非短時間內可回落，尤其疫情對整體經濟結構有影響，部分行業如旅遊業，並非可即時反彈。對於會否預測失業率再升，他表示一般預測都會上升，其他經濟分析亦指會「破七」，而且在農曆新年後，失業率一般會上升。 勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪表示，現時社會出現結構性失業，認為政府應推出短期援助措施，依靠綜援並非良策，本身難以申請，更帶有負面標籤。他建議，政府一次過撥出150億元，每名失業人士每月可領9,000元，最多達6個月。

羅致光多次強調，失業人士可領取綜援，政府亦會創造職位紓緩失業問題，更指如社會希望認真討論失業保險，便只能叫停現時取消強積金對沖的工作。

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

+ 15 + 15 + 15

羅致光今早與鄧家彪出席商台節目《政好星期天》。羅表示，疫情對整體經濟結構有影響，即使疫情在未來半年受控，亦不代表失業率可於短時間內回落，過往數次經濟下滑時，失業率都並非即時下跌，例如2003年「沙士」期間失業率升至8.7%，到2004年中雖然會回落，但仍達6.4%，之後2008年才達約5%。

鄧家彪表示，在現時的結構性失業下，「唔係叻就保到份工」，疫情下不少行業經營均受限，並非一般經濟轉差，認為政府需提供失業援助，而非單靠綜援。他續稱，綜援於社會上有負面標籤，而且部份人本身仍未被解僱，即使收入下跌，但仍難以領取綜援。他舉例稱，曾有個案透露，一對夫婦原本分別任職航空業及飲食業，但疫情下，前者只領取三成工資；後者更加失業，雖然曾希望申領綜援，但最終不成功。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

+ 2 + 2 + 2

羅致光反駁則指，在業人士亦可申領綜援，假如一個4人家庭，每月只賺取1萬元，在豁免計算入息金額增至4,000元下，其實可領取1萬元資助，即連同薪金合共有2萬元。被問到2萬元如何繳付租金，他承認租金是較麻煩的問題，並不能支付租金較大的地方，但關愛基金可補貼。

鄧家彪表示，政府曾預料疫情下，會有約4萬個家庭申請綜援，然而現時只有約2萬個家庭申請，證明不少人拒絕申請綜援，建議應提供失業補助，由政府一次過撥出150億元，每名失業人士每月可領取9,000元，最多達6個月。

鄧家彪表示，現時社會出現結構性失業，認為政府應推出短期援助措施（資料圖片）

羅致光表示，臨時失業援助需設水平界線，例如何時失業可獲取、失業率達某個百分比才發放，但在這類標準下，總有人獲得更多，造成不公，始終並不可取。他多次強調失業人士可領取綜援，政府亦正創造職位紓緩失業，如社會希望認真討論失業保險，便只能叫停現時取消強積金對沖的工作。