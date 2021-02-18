失業率｜最新失業率升至7％　約25.33萬人失業　近17年新高

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-18 17:09

新冠肺炎疫情趨緩，本港逐步放寬防疫措施，各行各業百廢待興。政府今日（18日）公布最新失業率，2020年11月至2021年1月的失業率升至7%，較上一期（10至12月）數字升個0.4百分點，創近17年新高，最新有25.33萬人失業。

最新一季失業率為7%，失業人數超25.33萬人。（資料圖片／梁鵬威攝）

失業人數增約7500人 就業不足者增加1.44萬人



政府統計處今日（18日）發表最新勞動人口統計數字，最新一季（11月至1月）失業率升至7.0%，就業不足率亦升至3.8%，其中零售、住宿及膳食服務業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的上升。



至於失業人數方面，由24.58萬人上升25.33萬人，增加約7,500人，同期就業不足人數亦由13.38萬人，上升至14.82萬人，增加約1.44萬人。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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羅致光：第四波疫情緩和 惟勞工市場短期內仍會受壓



勞福局長羅致光表示，經季節性調整後失業率上升0.4個百分點至7.0%，為接近17年來的高位，按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，上升0.7個百分點至11.3%，行業合計的就業不足率上升0.9個百分點至6.6%的紀錄高位。

其中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率，分別顯著上升至14.7%及10.0%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。



展望未來，羅致光認為，雖然第四波疫情緩和，但由於經濟活動需時回復正常，相信勞工市場在短期內仍會受壓，強調政府會繼續密切留意。

沙士時期失業率最高8.7%

不過最新失業率仍未達沙士最高水平。翻查資料，2003年受沙士疫情沉重打擊，香港失業率為7.9%，當中5至7月季度，香港失業率更創下8.7%的歷史高位，失業人數高逾30萬人。