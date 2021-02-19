科興疫苗｜衞生署科學委員會周五開會　決定合適接種人群

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-19 00:14

食物及衞生局周四（18日）通過科興疫苗的緊急使用申請，並上載一份專家撰寫的報告解釋原因。科興承認在第三期臨床測試研究中，60歲以上人士所佔比例低，因此疫苗對這批人的保護效力「證據不充分」，建議安排接種時，「需結合接種者的健康狀態和風險去決定接種的必要性。」 有藥劑師認為，行動方便、甚少長期病患的長者，可接種科興疫苗，而長期臥病在床的長者，則未必適合注射。據了解，衞生署轄下的兩個科學委員會周五（19日）開會，商討適合接種科興疫苗的群組，屆時焦點將放在長者是否推薦接種。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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在該份文件中，科興提到在第三期測試中，60歲以上人士所佔比例低，只有5.1%，因此疫苗對這批人的「保護效力證據不充分」，建議安排接種時，需結合接種者的健康狀態和暴露風險去決定接種的必要性。

而在第一、二期測試中，就顯示60歲以上人士接種後，會產生一定程度的中和抗體。例如參加第一期測試的72人，其抗體產生比率介乎95.7%至100%；第二期的350人，抗體比率則介乎90.7%至99%。

孕婦、長期病患、過敏者不宜打針

另外，文件亦提到這疫苗對於五類人而言是禁忌，包括妊娠期及哺乳期婦女、未控制的嚴重慢性病患者、患有嚴重神經系統疾病者、對疫苗嚴重過敏反應者、對這款疫苗成分過敏者。

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科興副作用較低 適合體弱長者

科興疫苗的副作用相對較低，當中發燒比率只有0.15%，早前有專家指，副作用低的疫苗，雖然保護力較低，但亦適合體弱長者接種。不過，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明就認為，行動方便、甚少長期病患的長者可接種科興疫苗，但長期臥病在床的長者則未必適合注射，因為擔心這批長者一旦發燒，後果會較為嚴重，而且臥床長者本身都不會在社區走動，感染源頭多來自家人、院舍職員等，只要接觸其的人士有接種，都可降低病毒傳染力。

崔俊明又解釋，疫苗引致的副作用包括系統性及局部性副作用，前者包括發燒及頭痛，後者則為打針位置痛等，系統性副作用較受關注，因為會影響全身機能，特別是發燒，「發燒唔知會唔會影響晚期長期病患好似糖尿病病人，因為發燒會影響新陳代謝、呼吸系統甚至肝臟，如果長者虛弱，慢性病又未受控，發燒都係負荷。」他補充，首兩期臨床研究主要是探討兩針注射相隔時間，副作用比率需要到第三期研究才能可靠地反映。

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挪威早前有非常體弱的長者接種BioNTech疫苗後死亡，衞生署衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」及「新發現及動物傳染病科學委員會」認為，現時並未有證據顯示體弱長者接種該款疫苗後的死亡率，出現超乎預期及異常增加，亦未有明確證據顯示出現的死亡個案是源於使用該款疫苗，但就指出，嚴重體弱長者（例如安老院舍的長期臥床長者），尤其是特別年長的組別（例如85歲以上的人士），接種該款疫苗的益處和風險應由主診醫生作個別評估，而相關臨床判斷亦須審慎進行。

據了解，上述兩個委員會周五開會，決定甚麼群組人士適合接種科興疫苗。