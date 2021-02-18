新冠疫苗｜西醫工會料長者踴躍到診所接種科興　促盡快供應疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-18 21:54

政府將在3月中起，安排私家醫生注射科興疫苗，全港逾1200名醫生參與，涵蓋逾1500間診所。西醫工會會長楊超發今日（18日）表示，私家醫生尚未訂針，預料長者多數傾向到診所接種科興疫苗，希望盡快獲得疫苗供應。另外，政府未向私醫交代津貼金額，有醫生憂慮「蝕住做」，楊超發稱，「新冠肺炎疫苗同病人解釋又要詳細啲，打完又要等耐啲。」他認為津貼額起碼要有每劑百多元。

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西醫工會會長楊超發表示，全港約有4,000名私家醫生，這次的參與人數比注射流感針更高，可見業界踴躍幫忙。他預計衞生防護中心將上載醫生名單到疫苗資助計劃網站，屆時市民可在網上查閱。

楊超發稱，會參與接種計劃，但由於當局沒要求醫生使用哪款雪櫃，而他診所的藥用雪櫃能放置2,000劑疫苗，故不需要額外增購硬件。他續說，醫生暫未「訂針」，預計優先接種人口有200萬人，當中四成人，即約80萬人願意接種；由於科學委員會不建議85歲以上及體弱人士接種復星／BioNTech疫苗，他相信長者傾向接種科興疫苗。全港只有五間疫苗接種中心供應科興疫苗，均須預約，而者部份中心位置偏遠，他預料多數長者會到住所附近的診所接種疫苗，希望當局盡快供應疫苗予私家醫生。

西醫工會會長楊超發。（資料圖片／吳鍾坤攝）

家庭醫生關嘉美說，她診所內的家用雪櫃容量不足，得悉即將可接種新冠肺炎疫苗後，斥資近萬元添置新的藥用雪櫃。她稱，診所已使用家用雪櫃數十年，從未出現溫度不妥等問題，「但今次嘅（新冠肺炎）疫苗好矜貴，唔可以有閃失或者耗損。」她近月常詢問病人的接種意願，認為市民反應熱烈，反而擔心政府給予私醫的劑量不足。

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兒科醫生余則文稱，上次政府要求所有有病徵人士強制檢測，對私家醫生的通知及安排很倉促，醫生在法例生效前一兩天才收到樣本樽，而且數量也不足夠。他這次期望政府盡快向業界交代詳情，包括獲發劑量、津貼金額及其他特別要求等，「我哋唔會額外向病人收費，依家會唔會蝕住錢做都唔知。」

楊超發稱，私家醫以往注射流感疫苗的津貼金額為每劑100元，新冠肺炎疫苗「同病人解釋又要詳細啲，打完又要等耐啲。」他認為津貼額起碼要有每劑百多元。

卓健醫療表示，旗下近70名醫生已登記參與新冠肺炎疫苗接種計劃。（資料圖片／黃寶瑩攝）

卓健醫療表示，旗下近70名醫生已登記參與接種計劃，在旗下診所內為市民接種疫苗，積極配合是次新冠疫苗接種服務。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡就稱，該集團絕大部分醫生都有意報名，為市民接種科興疫苗，但未知每針資助額。中文大學醫院行政總裁馮康表示，有意申請在尖沙咀的香港中文大學醫務中心為市民接種科興疫苗。