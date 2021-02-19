廣播處長梁家榮提前解約　民政事務局副秘書長李百全3月起接任

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 10:44

政府今日（19日）宣布，聘任合約原於本年八月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約。民政事務局副秘書長李百全將於今年3月1日出任廣播處長，接替離任的梁家榮。 另外，商務及經濟發展局局長邱騰華和商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文將舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。

政府今日宣布，李百全將於二○二一年三月一日出任廣播處長。（政府新聞網）

對於李百全的任命，公務員事務局局長聶德權說指李百全是資深的政務官，具備出色的領導和管理才能，相信他定能在新的工作崗位上發揮所長，帶領香港電台面對未來的挑戰，為市民提供專業及優質的服務。

政府又指，較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。政府會繼續致力培育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。

聘任合約原於本年八月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約。（資料圖片）

李百全無傳媒經驗 2017年起出任民政事務局副秘書長

根據政府公布，李百全沒有傳媒經驗。他在1990年8月加入政務職系後，於2019年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衞生署、保安局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財經事務及庫務局及行政長官辦公室。

他於2009年9月至2013年6月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，於2013年7月至2017年7月出任民政事務總署副署長，並從2017年7月起出任民政事務局副秘書長。

而梁家榮自2015年8月7日出任廣播處長。他之前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。