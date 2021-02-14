港台髮型師確診　多少政界人士受牽連？有人情人節須與妻分房瞓

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-14 21:41

香港電台一名髮型師日前確診新冠肺炎，港台今日表示，共有7名員工、5名節目主持及7名嘉賓共19人被列作密切接觸者，需進入隔離營接受檢疫，當中更包括前公民黨黨魁及主席余若薇、節目主持鄭萃雯、潘杰寧等。 港台髮型師染疫亦牽連不少政界人物，適逢今日（14日）是一年一度的情人節，原來亦是民建聯立法會議員柯創盛與太太的9周年結婚紀念日。在這「雙喜臨門」之日，柯創盛說今晚竟然要與太太分房瞓，原因竟然與港台髮型師有關？

柯創盛說，因為香港電台一名髮型師日前確診，而他曾於上周日（7日）出席《城市論壇》，雖然並非該名髮型師替他吹頭，但為安全起見，昨收到港台通知後，今早已到黃大仙檢測中心檢測，在未取得檢測結果前，今晚要與太太分房瞓。柯仔又說，為作補償，已買了花束給太太作情人節禮物。

羅致光將接受自願檢測 曾鈺成不打算檢測

另外，勞工及福利局局長羅致光日前亦曾到港台錄影節目《議事論事》，他早前回覆傳媒查詢時表示，錄影節目當日有關員工不在場，但審慎起見，羅致光將會接受自願檢測。

至於以主持身份訪問羅致光的立法會前主席曾鈺成，今日回覆傳媒查詢時表示，由於確診的港台髮型師當日並非負責替他整理髮型，所以他不打算檢測。

港台今日表示，共有7名員工、5名節目主持及7名嘉賓共19人被列作密切接觸者，需進入隔離營接受檢疫，包括節目主持鄭萃雯、潘杰寧等。前公民黨黨魁及主席余若薇亦在facebook上透露自己需接受檢疫。港台指，染疫員工負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。