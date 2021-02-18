梁家榮指自己決定港台停播BBC　沒受政府壓力　工會質疑過度反應

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-18 21:17

中國國家廣播電視總局本月12日宣布封殺英國廣播公司旗下的世界新聞台（BBC World Service）後，香港電台同日決定在12日深夜起，不再轉播「BBC國際頻道」及《BBC 時事一週》。 廣播處長梁家榮今早（18日）在一個內部會議上回應員工關注時指，停止轉播是他所作的決定，並無來自政府高層的壓力。香港電台節目製作人員工會則質疑，梁家榮決定是過度反應。

香港電台電視大廈。（資料圖片）

港台新聞報道指，梁家榮在會上透露，停止轉播的原因，基於國家廣電總局的停止轉播決定適用於全國，而香港屬於中國境內，香港電台亦是政府部門。梁家榮亦在會上重申，有關決定與處理新聞編採無關。

香港電台節目製作人員工會質疑，梁家榮今次決定是過度反應，又憂慮會成為先例。

工會聲明指，在「一國兩制」下，過往未見過本港跟隨廣電總局的決定，而今次決定亦令公眾減少了解國際資訊的渠道。工會認為，港台的使命包括「適時與持平地報道本地、國家及國際大事與議題」，以及「提供能推動香港多元開放文化的節目」，質疑今次決定違反《香港電台約章》的精神。

對於梁家榮僅在內部會議回應事件，而不是公開向公眾解釋，工會感到遺憾及不解。

中國廣電總局早前指，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，於是下令禁播，對其新一年度落地申請不予受理。

BBC之後發表聲明，否認中國對其「製造假新聞、包含偏見意識形態」的指控，強調自己是一個不偏不倚、全球最值得信任的國際新聞機構，並譴責港台停播的決定，指該公司在中國內地和香港的記者像世界各地的同事一樣，公正和誠實報道新聞。