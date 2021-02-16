曾與港台髮型師確診接觸需入隔離營　鄭萃雯：囝囝打電話嚟係咁喊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-16 13:49

香港電台一名髮型師早前確診新型冠狀病毒，有26人被列為密切接觸者要接受隔離檢疫，前新聞主播、兩孩之母鄭萃雯亦受影響，在2月14日需要到竹篙灣接受隔離。鄭萃雯接受訪問時提到，現時隔離到第三日，和家人視像通話時兩個囝囝一直大哭，不理解為何媽媽為什麼要隔離。

於港台擔任節目主持人的鄭萃雯於2月11日與該名髮型師接觸約10分鐘，因而被列為密切接觸者，雖然已收到檢測結果呈陰性，但仍需要在竹篙灣接受隔離。鄭萃雯接受記者訪問時回應指，需要隔離至26日才能離開，整個新年都需要和家人分享，「今日（16日）隔離到第三日，仲有11日，真係太耐啦！」鄭萃雯亦表示，原本農曆新年想教識囝囝踩平衡車，看來計劃要推遲至完成隔離後。

鄭萃雯分享隔離營生活：

鄭萃雯分享指，隔離第二日才有時間和囝囝通電話，「當時囝囝打電話嚟係咁喊，唔明媽咪點解要入隔離營，最後透過視像畀囝囝睇下隔離嘅環境，先至慢慢理解。今朝再同佢哋傾視像電話，囝囝依然好唔開心，5年嚟未試過分開咁多日」。鄭萃雯亦笑言，隔離期間都是做運動、打機等打發時間。「希望可以保持到每日運動、飲到8杯水，同埋可以每日自然醒，最重要以平常心面對。」她最後亦補充：「大家都要珍惜同家人日齊嘅時光，因為真係可以突然分開！同埋唔好成日鬧小朋友」。

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