安心出行｜創科局不點名批評醫管局員工陣線︰誤導公眾令人憤怒

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-19 13:47

政府於昨日（18日）放寬社交距離措施，但食肆負責人須要求顧客以「安心出行」掃描二維碼，或填寫聯絡資料。創新及科技局今日（19日），不點名批評醫護組織醫管局員工陣線，指其誤導公眾有關「安心出行」的資訊，行為令人憤怒。當局亦強調，「安心出行」沒有追蹤功能，符合私隱條例的規定。 醫管局員工陣線昨日下午在旺角擺設街站派發單張，向市民呼籲杯葛「安心出行」。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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創科局指有組織打着醫護旗號 就「安心出行」發布失實資訊

創新及科技局今日表示，對於有組織打着醫護旗號，就「安心出行」流動應用程式向公眾發布失實資訊，誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。

創科局續指，「安心出行」無須用戶登記，沒有追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統，出行紀錄只存放用戶手機。而出行紀錄的對比和提示功能，亦只在手機程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險。

創科局亦指，「安心出行」已通過獨立第三方進行的保安風險評估，以及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定，稱市民可安心使用。

醫管局員工陣線昨日擺街站呼籲杯葛「安心出行」

醫管局員工陣線昨日下午在旺角擺設街站派發單張，向市民呼籲杯葛「安心出行」。工會於Facebook專頁表示，須對抗政府建立監控系統，保障個人私隱。

內文提及，「我們未來數天會繼續在不同市區擺設街站，希望呼籲更多市民杯葛「安心出行」。只有我們團結一致，拒絕下載安心出行，才可以打破政府的陰謀，令政府不能輕易將「信用評分系統」移植於香港。」

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼