安心出行｜飲食業指首日運作大致順暢　惟一度有顧客粗口責罵店員

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 12:07

政府宣布昨日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名、電話。 稻苗學會會長黃傑龍今日（19日）表示，昨日新措施運作基本上順暢，約一半市民使用「安心出行」；一半登記個人資料。然而有餐廳反映，早上部份市民未清楚，一度向店員以粗口責罵；亦有食肆需送飲品安撫顧客。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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顧客感不便 食肆須送飲品安撫顧客



黃傑龍於港台節目《千禧年代》中指，新措施實行前業界十分緊張，因大部份員工均是基層，「做行政工作不拿手」。昨早有市民不清楚新措施，被要求使用「安心出行」或登記個人資料時，以粗口責罵店員後離開，令餐廳流失生意；亦有食肆需送飲品安撫顧客。

至中午亦有顧客質疑只是晚上才須用「安心出行」；而至晚上則「鬆咗一口氣」。黃又形容，昨日運作是「基本上順暢，無想像中麻煩」。至於「安心出行」使用率方面，他指以其食肆為例，基本上是「一半半」，惟部份分店比例懸殊，有90%顧客選擇填寫個人資料；亦有分店有80%顧客使用安心出行。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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被問到如何確保顧客提供資料是正確，黃傑龍指會參考探熱的方式，「用手度咗就可以，無可能要求醫院級數」。他認為核實資料亦不應要「IT級數確認」，只要顧客「有攞電話掃 、攞枝筆填咗」就解決問題。



已備好公文袋存放市民資料

至於如何處理客人提供的資料方面，他指由於當局要求儲存資料31日，因此每間分店準備31個公文袋，每日的資料放入一個公文袋，並會「封住、鎖住」，員工亦不可翻閱。如衞生防護中心索取資料時，則會交出整個公文袋。