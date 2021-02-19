港台檢討｜無廣播經驗政務官接任廣播處長　商經局︰非新事物

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-19 13:22

政府今日（19日）宣布，聘任合約原於本年8月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府及他雙方同意下提前解約。由原任民政事務局副秘書長的政務官李百全，於今年3月1日出任廣播處長，接替離任的梁家榮。 商務及經濟發展局今日指，在部門人事管理方面，政府立場一直致力是在港台內培養接任人，然而無適合人選下，政府早前已就處長公開招聘。但過程中未合適到人選，因此考慮政府內部人選。當局又相信，新任處長是資深政務官，有豐富行政管理經驗，是適合帶領港台人選。 被問到李百全全無廣播或新聞經驗，當局則指，以往亦曾有政務主任或政務官擔任廣播處長職位，「唔係啲咩新事物，香港電台唔係得一個人營運」。

香港電台出現人事變動，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文今日（19日）舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。梁卓文指，政府與梁家榮合約原定於8月完結，經雙方討論後，決定提前數個月完約。

記者會中，有記者問及，新任廣播處長李百全，並無傳媒經驗，空降該職位是否代表當局已不相信傳媒人可管理港台。梁卓文回應指，政府立場一直致力是在港台內培養接任人，然而無適合人選下，政府早前已就處長公開招聘，亦已請獵頭公司尋找能勝任的申請，過程中共收到41份申請，甄選委員會與當中7位會面，但過程中未有合適人選。

梁又強調，港台除了是廣播機構，亦是政府部門及大機構，需要管理人才。而以往亦曾有政務主任或政務官擔任廣播處長職位，「唔係啲咩新事物，香港電台唔係得一個人營運」，相信港台其他專業團體會給予新處長支援。

邱騰華又重申，現時廣播處長人選，反映廣播經驗及管理方面的需求。而今次檢討報告指出港台出現不少管理層面問題，而有管理及行政背景的人選可提供幫助。他又指，處長並非處理所有工作，會與團隊合作，相信當局已為該職位找到最好人選。

政府今日宣布，李百全將於二○二一年三月一日出任廣播處長。（政府新聞網）

邱騰華又稱，過去來自傳媒，以及來自政務官兩方面背景的人選，都曾擔任過廣播處長，「係唔係有廣播經驗就一帆風順？無廣播經驗就唔能夠執行約章賦予嘅權力呢？我相信過往經驗睇到呢個唔係個情況」。他強調，港府對港台有期望，處長不是一個人的工作，需帶領全部員工，故希望港台可全面從「制度上、約章上做好工作」。

至於梁家榮可否取得約滿酬金？梁卓文指合約方面，是按照公務員人事管理安排，完約按合約訂明條款處理。