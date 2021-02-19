理大生鐳射筆射中警員眼　官質疑是否教育出問題　判更生中心

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-02-19 13:15

理大男生涉用鐳射筆射向警車，並射中一名警員令其眼睛刺痛，男生辯稱當日用鐳射筆觀星，經審訊後被裁定襲警等罪成，案件今(19日)在粉嶺法院判刑時，裁判官指被告砌詞狡辯，毫無悔意，並認為其行為惡毒，雖然他是長輩眼中的大好青年，卻犯下如此罪行，質疑是否教育出了問題。最後判被告入更生中心。

被告吳志軒，18歲，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器及襲警罪成，指他於2020年1月19日，在大埔公路元洲仔段的行人天橋，襲擊高級警員張賢，並管有一個鐳射裝置。

射警易受傷部位行為惡毒

裁判官陳炳宙判刑時指，被告無緣無故襲擊警員，一定是仇恨警員，且他不止一次射中警車內的警員易受傷害的部位，行為惡毒，即使被告有高學歷，對警員而言亦只會愈來愈危險。若法庭未能保障執行職務的警員，吸引不到優秀人才加入警隊，最終受害的只會是整個社會。

稱覺焦慮卻又不考慮別人感受

被告稱因為涉及案件受到很大壓力及焦慮，但陳官指警員為案件出庭亦同樣有壓力和感焦慮，被告不考慮別人的感受，法庭亦無必要考慮他的感受。

大好青年犯罪是否教育出了問題

陳官又指，被告在與懲教職員見面時，仍稱當日在觀星，其父母及長輩亦指被告只是一時意外而犯案，惟陳官指這說法是自欺欺人，為被告開脫，難怪被告並無悔意。雖然為被告撰寫求情信的家人及師長均指被告是大好青年，但陳官卻稱是否應反思為何大好青年會干犯這些罪行，是否香港的教育出了問題。最後判被告入更生中心，以糾正其不正確思想，讓他學正確的做人處事態度。

案件編號：FLCC 314/2020