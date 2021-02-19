泛民人士涉組織8.18集結　指揮官指活動主旨針對警員　提同僚忍耐

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-19 13:46

壹傳媒集團創辦人黎智英等7名泛民人士，涉組織及參與前年8月18日的「流水式集會」案續審。當日行動指揮官今日（19日）作供時透露，警方行動指引提到，鑒於在早前的集會有警署受攻擊，活動開始後，會調派部份警員保護警方建築物，同時亦因當日活動主旨針對警員，故有提警員執勤時要保持忍耐，因為警方行動或會引起集會人士的情緒。

本案涉及9名被告：包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、以及區諾軒。梁耀忠及區諾軒認罪，餘下7人繼續就組織非經批准集結及參與未經批准集結罪受審。

各被告面對控罪及指控。(詳見下圖)

+ 3 + 3 + 3

評估或對公眾造成不便

控方今早播放現場片段後，傳召北區分區揮官張永勤警司作供。張供稱，警方在2019年8月12日接獲民陣申請舉辦公眾集會及遊行，及後他指派下屬評估活動是否屬於重要的公眾活動，以及作風險評估。相關報告顯示，警方認為活動或會引起公眾不便、噪音滋擾、引來敵對陣營示威、交通阻塞等。

部份警員調派保護警方建築物

張續指，警方就當日集會制定行動指引，並透露警方調派3隊警員到維園，協助參與集會人士進入維園，鑒於在早前的公眾活動中有警署被攻擊，於是當日活動開始後，計劃分派部份警員保護警方建築物。

當日集會主旨針對警員

張又解釋，若公眾活動在有秩序情況進行，所需警員人手較少，但當日活動主旨針對警員，警方計劃在場內保持最低限度的人手，強調警員執勤時要保持忍耐的態度，因為警方行動或會引起集會人士的情緒。

案件編號：DCCC 536/2020

控方就2019年8月18日維園流水式集會的說法。(詳看下圖)