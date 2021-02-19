港台檢討｜近年處長逐個數　兩空降政務官坐正　有人遇黑地氈迎接

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-19 16:23

港台近年捲入政治風波，政府今（19日）宣布民政事務局副秘書長李百全，將於3月1日出任廣播處長，接替提前半年解約離任的梁家榮，成為繼鄧忍光後，回歸後第二名零傳媒經驗、空降「坐正」廣播處長的政務官。 有傳播學者認為，港府再次空降政務官出任廣播處長，有明顯政治信息，企圖淡化港台傳媒機構色彩，相信有機會收窄編輯自主及新聞自由，尤其是政治相關議題。

下月出任廣播處長的李百全，在1990年8月加入政務主任職系後，於2019年4月晉升為首長級乙一級政務官，過去曾在多個決策局及部門服務，他在2017年7月起，出任民政事務局副秘書長至今，政府公布的簡歷中未見任何傳媒經驗。

政府今日宣布，李百全將於二○二一年三月一日出任廣播處長。（政府新聞網）

鄧忍光履新曾遇員工黑衣抗議 任內爭議亦不斷

翻查資料，李百全並非首名政務官空降廣播處長一職。現職政制及內地事務局常任秘書長的鄧忍光，在2011年9月15日至2015年8月6日期間，曾出任廣播處長。鄧上任前曾在多個決策局及部門服務，包括環境運輸及工務局、環境保護署、環境局、勞工及福利局等，同樣沒有傳媒經驗，其後交棒予現任廣播處長梁家榮。他是繼傅小慧及梁松泰後，第三位空降落港台的政務官，也是職位最高的一位。

鄧忍光上任首日，港台員工就身穿黑衣抗議，高呼「不要政務官，還我總編輯」、「反空降、保自主，不做官媒」、「踢走AO」等口號，又在港台門口放黑地氈等他上班。鄧任內亦爭議不斷，包括被批插手港台編輯事務，以及被指曾批評《城市論壇》節目在反國教期間，為教育局局長吳克儉擺放空椅子做法，會令官員尷尬；另亦被指不滿《頭條新聞》製作團隊，曾建議以希特勒及納粹人物諷刺時弊，及有意取消節目《議事論事》。

鄧忍光在2011年9月15日至2015年8月6日曾出任廣播處長，上任前曾在多個決策局及部門服務。（資料圖片 / 余俊亮攝）

歷任廣播處長多具傳媒經驗

回歸後、在1999年11月上任的朱培慶，早在70年代加入港台任職助理節目主任，至93年升任副廣播處長，是近廿年唯一由港台內部晉升的處長。至2008年8月接棒的黃華麒，在廣播及傳媒行業擁有豐富經驗，曾在本地及海外的廣播及傳媒公營及私營機構擔任要職。

至於現任處長梁家榮，之前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視。政府在2018年與梁續約，成近年首獲續任的廣播處長，不過始終未能做滿任期提早解約。

現任廣播處長梁家榮，上任前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。（資料圖片）

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邱騰華質疑：有廣播經驗就一帆風順？

商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文今在記者會解釋，早前透過公開招聘，聘請獵頭公司物色人選，最終收到41份申請，遴選委員會與當中7人見面，但均不合適，最後決定從政府內部考慮人選。

被問到李百全全無廣播或新聞經驗，梁指港台除了是廣播機構，亦是政府部門及大機構，需要管理人才，以往亦曾有政務主任或政務官擔任廣播處長職位，「唔係啲咩新事物，香港電台唔係得一個人營運」，相信港台其他專業團體會給予新處長支援。

商務及經濟發展局局長邱騰華補充指，過去來自傳媒及來自政務官兩方面背景的人選，都曾擔任過廣播處長，「係唔係有廣播經驗就一帆風順？無廣播經驗就唔能夠執行約章賦予嘅權力呢？我相信過往經驗睇到呢個唔係個情況」。他強調，港府對港台有期望，處長不是一個人的工作，需帶領全部員工，故希望港台可全面從「制度上、約章上做好工作」。

學者料港台新聞自由收窄 料行社會服務式的公共廣播

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟分析指，空降政務官有明顯政治信息，淡化港台傳媒機構色彩，相信會進一步收窄編輯自主及新聞自由，尤其是政治相關議題。她指，以往由專業傳媒人出任廣播處長，編採自有專業判斷；但政務官公事公辦，跟規矩辦事，加上今公布的管治及管理檢討報告，跟隨政府管治及行政邏輯，變相把港台變成一個政治部門。梁又指，目前傳媒機構面對壓力較鄧忍光年代更大，面對零傳媒經驗及來自民政事務局的官員上任，估計政府期望他從事社會服務式的公共廣播。

梁麗娟認為，政府對港台先後施行財政及管理懲罰，若日後「聽話、識做」，政府才會相應增加資源，但同時削弱港台公信力，擔心或惹來市民放棄港台。